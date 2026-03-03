La crónica | España inicia la reconquista del Mundial con una brillante victoria en Castelló ante Islandia (3-0)

20 de agosto de 2023. Sidney. Algo grande esta a punto de suceder para el deporte español. Olga Carmona fue la héroe, como Iniesta en Sudáfrica, y España logró la primera estrella de su historia. A muchos kilómetros, la afición vibró con un hito sin precedentes y que hace no muchos años parecía imposible. Un Mundial y una celebración que quedó empañada por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso... y todo lo que conllevó.

Menos de tres años después, en Castelló, la selección española inició la reconquista del título con una brillante una victoria ante Islandia, mostrando una superioridad abismal desde el pitido inicial hasta el final, con un resultado corto y con goles de bella factura. Claudia Pina, con un doblete y Edna, de cabeza, reflejaron en el marcador el gran partido de la roja, que hizo disfrutar a los espectadores.

El once inicial de España. / Gabriel Utiel Blanco

Resistencia islandesa

Arrancó el encuentro y el plan del partido era bastante previsible. Posesión absoluta de España, acabó el partido con un 80% de posesión y 34 remates, 14 de ellos entre palos. Fue un milagro que España solo marcara tres goles. La realidad es que las islandesas, con la particularidad de sus apellidos. La portera Cecilia Runardsdottir (hija de Runnards), fue una de las grandes protagonistas en la primera parte. Con una gran envergadura y a sus 22 años, protagonizó paradas de todo tipo para evitar el 1-0. En una cascada de oportunidades, a los cinco minutos la habilidosa Vicky ya había generado dos ocasiones clarísimas. Ona Battle percutía por la banda derecha y se intercaló los papeles con Mariona, que fue homenajeada por cumplir 100 partidos con la selección. La extrema puso un caramelo pero Battle no logró batir a la meta islandesa.

En el 17, tras un jugadón de Vicky, Alexia Putellas falló lo imposible. Con todo el tiempo para controlar, decidió disparar de primeras con la pierna derecha y el balón se marchó a las nubes. Codina se sumaba pero no había manera de abrir la brecha. La sensación era que cuando llegara el 1-0 podría iniciarse una goleada. La delantera perdonó en boca de gol cuando SkyFi Castalia ya cantaba el tanto. Dio a la parte lateral de la red y confundió al respetable, que incluso ovacionó al paradón de Runarsdsdótir a Ona Battle. Entre tanto dominio, tuvo incluso un amago de contraataque Islandia con un centro venenoso que repelió la zaga española.

Pina rompe el cerrojo

Y al fin, en el 38, llegó el 1-0 en una jugada difícil de explicar. Tras un córner, fueron 10 en los primeros 45 minutos, Olga Carmona se llevó una fuerte tarascada de Jonsdottir. La árbitra deja seguir y a Claudia Pina no se le ocurre otra cosa que sacarse un disparo desde fuera del área al palo corto. La tocó la héroe visitante pero no fue suficiente. La celebración de la jugadora del Barcelona fue discreta porque las dos jugadoras necesitaron atención médica. La islandesa, además, con amarilla. Ahora sí, la resistencia islandesa había caído y se abría un nuevo horizonte.

Sentencia segunda parte

La delantera Edna entró en la segunda parte para intentar acertar en la definición, el principal mal de España en la primera parte. La primera no acertó en el remate, mientras Claudia Pina hacía lo que quería en la zona izquierda. En el 53’, tuvo la pausa para sentar a dos rivales en el área y definir al palo largo, rozando la escuadra. Entró también la exjugadora del Villarreal Salma para intentar aprovechar los espacios. Alexia seguía negada con el gol, pero el público le regaló una sentida ovación.

En el 75’, Edna puso el broche con un magnífico cabezazo tras un preciso centro de Ona Battle. Pudieron y debieron ser más. Tres goles y tres puntos para iniciar la revalida del Mundial.

Ficha técnica

España: Adriana Nanclares; Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina, Olga Carmona (Salma Paralluelo, m.59); Mariona Calentey, Patri Guijarro, Alexia Putellas (Fiamma, m.74); Vicky López (Athenea, m.82), Inma Gabarro (Edna Imade, m.46) y Claudia Pina (Jana Fernández, m.82).

Islandia: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Sigurdardóttir, Viggósdottir, Heidarsdóttir (Olafsdottir Gros, m.78); Hermannsdóttir, Vilhjálmsdóttir (Ásgeirsdóttir, m.64), Antonsdóttir; Eiriksdóttir (Zomers, m.64), Jónsdottir y Jessen (Pálmadóttir, m.78).

Goles: 1-0, m.39: Pina. 2-0, m.54: Pina. 3-0, m.76: Edna Imade.

Árbitra: Emanuela Rusta (ALB). Amonestó a Jónsdóttir (m.40) y a Hermannsdóttir (m.60) por parte de las visitantes.

Incidencias: Primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 de España disputado en el estadio de Castalia en Castellón ante unos 8.000 espectadores. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entregó una camiseta conmemorativa a Mariona Caldentey por sus 100 internacionalidades tras el partido.