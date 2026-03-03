La previa | El camino de España hacia el Mundial empieza hoy en Castellón

España, vigente campeona del mundo, inicia esta tarde en el SkyFi Castalia la defensa de la corona (19.00 horas). Castellón alberga el comienzo de la clasificación para el Mundial de Brasil 2027, con una cita que enfrentará a la selección española femenina con Islandia.

El combinado español parte como favorito, máxime tras revalidar el título de la Liga de Naciones el pasado diciembre. El grupo lo completan Inglaterra e Ucrania.

La principal en la convocatoria de la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez es Misa Rodríguez. La guardameta del Real Madrid se postula como titular ante la baja de Cata Coll. En la lista también destaca la presencia de las jugadoras del FC Barcelona Patri Guijarro y Salma Paralluelo, una vez superadas sus respectivas lesiones, y la ausencia por lesión de Aitana Bonmatí.

El posible once

Guijarro, pieza capital de la medular, apunta igualmente al once titular en Castellón, acompañada en el centro del campo por Alexia Putellas y Vicky López, y escoltada por la defensa que formarán Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina y Olga Carmona. En ataque, Salma Paralluelo podría esperar su oportunidad ante la pujanza de la delantera Edna Imade, con los costados para Claudia Pina y Mariona Caldentey (en su partido 100 con la selección).

Las locales, favoritas

España, primera en el ranking mundial, intentará imponer su estilo frente a un equipo islandés que se caracteriza por el físico. El seleccionador de Islandia, Thorsteinn Halldórsson, delegó en España, en la previa, el rol de favoritas.

Sonia Bermúdez, la seleccionadora de España, en la rueda de prensa. / Andreu Esteban / EFE

Enfrente, Bermúdez señaló los peligros de las rivales. «Es un equipo que transita bien, con velocidad. Islandia es un bloque muy físico que no para de correr. Debemos cuidar esos pequeños detalles donde puede estar el partido», advirtió.

Un nuevo evento internacional

Más allá del puro partido, el evento vuelve a situar a la ciudad en un lugar privilegiado como escenario deportivo. Así lo recordó ayer la concejala de Deportes, Maica Hurtado. «Castellón vuelve a demostrar que es una ciudad comprometida con el deporte femenino. Tras el éxito de la Supercopa, estamos convencidos de que SkyFi Castalia presentará una gran entrada y que la afición castellonense responderá, una vez más, apoyando a la selección española en su objetivo de volver a hacer historia», comentó la responsable de Deportes.

La representante del Ayuntamiento indicó que «para este equipo de gobierno es un orgullo que la Federación Española de Fútbol siga confiando en Castellón para albergar partidos de máximo nivel, lo que consolida a nuestra ciudad como un referente en la organización de grandes eventos deportivos y, especialmente, del fútbol femenino».