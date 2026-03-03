España–Islandia en el SkyFi Castalia: la vigente campeona del mundo inicia en Castellón el camino hacia el Mundial 2027

La selección española femenina vuelve a escena con un partido cargado de simbolismo y ambición. España se mide a Islandia en el SkyFi Castalia (Castelló), en el arranque de la fase de clasificación hacia el Mundial de Brasil 2027, un duelo que sitúa a la capital de la Plana en el mapa del fútbol femenino internacional. La cita se disputa este martes 3 de marzo a las 19.00 horas y podrá seguirse en abierto en La 1 y RTVE Play.

Castalia se convierte así en el escenario del primer paso oficial de la campeona del mundo en un nuevo ciclo, ahora dirigido por Sonia Bermúdez, con una convocatoria renovada y varios regresos destacados.

Horario y dónde ver el España–Islandia en TV

El encuentro se juega el martes 3 de marzo del 2026 a las 19.00 horas en el SkyFi Castalia y se emite en directo en La 1, además de estar disponible en streaming a través de RTVE Play.

Por qué Castalia: Castelló se consolida como sede del gran fútbol femenino

Que el debut del camino hacia Brasil 2027 se celebre en Castelló no es casual. La elección del SkyFi Castalia responde a una apuesta institucional y deportiva que también se ha visto reforzada con eventos recientes vinculados al fútbol femenino en la ciudad.

En los días previos, además, la FFCV ha enmarcado el partido dentro de una programación de actos que buscan acercar el fútbolal territorio, con el SkyFi Castalia como “acto estrella”.

España arranca su clasificación: un grupo exigente pese al favoritismo

España llega como referencia mundial y número uno del ranking FIFA, pero con un aviso recurrente desde el cuerpo técnico: en este tipo de fases “no hay rivales asequibles”. El partido ante Islandia es el primero de una ventana que también incluye el siguiente compromiso ante Ucrania, con Inglaterra como gran rival del grupo.

Bermúdez agita la lista: regresos, novedades y ausencias

La convocatoria presenta cambios relevantes, entre ellos el regreso de Misa Rodríguez (opción principal en la portería tras la lesión de Cata Coll) y las vueltas de Patri Guijarro y Salma Paralluelo después de superar problemas físicos.

En la previa también se ha destacado el contexto de dorsales y descartes para este primer partido, en una lista marcada por bajas de peso y oportunidades para nuevas caras.

Islandia, un rival incómodo que no viene “de paseo”

La selección islandesa afronta el partido consciente del desafío que supone medirse a España en este inicio de clasificación. Su seleccionador ha reconocido la dificultad del grupo, especialmente ante España e Inglaterra, en un duelo que exigirá máxima concentración a la campeona.

Entradas: cómo conseguirlas

La venta oficial se canaliza a través de la plataforma de entradas de la RFEF, con compra online y disponibilidad hasta el inicio del encuentro o agotar existencias.