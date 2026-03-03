Visita al filial de la Real Sociedad, tres años después: el gran cambio del CD Castellón desde 2023
La única visita de los albinegros al filial de la Real Sociedad se remonta a mayo del 2023
Apenas han pasado tres años, pero el equipo ‘orellut’ ha cambiado casi al completo
El CD Castellón visitará por segunda vez en su historia al filial de la Real Sociedad. Lo hará el sábado a las 16.15 horas, tres años después de la primera vez. La comparativa entre las dos citas evidencia lo rápido que está creciendo el club de Bob Voulgaris. El Castellón que salte al campo poco tendrá que ver con aquel que empató en 2023, en Primera RFEF.
Aquella tarde de mayo, en la última jornada de la Liga, el Castellón necesitaba un punto para asegurar la tercera plaza en la clasificación y la consiguiente ventaja de campo en la primera ronda del play-off. Lo logró gracias a un gol de Manu Sánchez (1-1). El entrenador de los orelluts era Albert Rudé y el once titular lo formaron Alfonso Pastor, Manu Sánchez, Iago Indias, Borja Granero, Salva Ruiz, Josep Calavera, Cristian Rodríguez, Jeremy de León, Kochorashvili, Koné y De Miguel.
El capitán Salva es el único del once que permanece en la plantilla actual. También asoma Raúl Sánchez, que entró aquel día desde el banquillo, igual que Baas, Cubillas, Carles Salvador (actual técnico del cadete) y Pablo Hernández (hoy entrenador del primer equipo).
Aquel Castellón ganó la semifinal del play-off al Dépor y perdió la final contra el Alcorcón (2023). Después llegaron Dick Schreuder y el ascenso a Segunda (2024), Johan Plat y la permanencia en la categoría (2025), y un progreso constante en la renovación del plantel. El crecimiento se palpa con la realidad actual, dentro y fuera del campo. El Castellón de Bob Voulgaris y Pablo Hernández es ya de otro nivel y visitará al filial de la Real peleando por otro ascenso. En este caso, a la Primera División.
Vuelta a los entrenes
El Castellón descansó ayer y hoy regresa a los entrenamientos en la ciudad deportiva Globeenegy, en Borriol. Los de Pablo Hernández comenzarán la preparación del duelo del sábado (16.15 horas) contra el filial de la Real Sociedad. Los albinegros tendrán las bajas por sanción de los laterales Lucas Alcázar y Jeremy Mellot.
La Real B, con un sancionado
El filial de la Real Sociedad no podrá contar con el centrocampista Mikel Rodríguez, que fue expulsado contra el Dépor, circunstancia que aprovecharon los gallegos para remontar (2-3). La citación de la Real B puede depender del primer equipo, que también juega Liga el sábado.
Suero, MVP ante el Racing
Israel Suero fue elegido mejor jugador del Castellón en la derrota ante el Racing. El mediapunta aprovechó sus minutos como suplente, agitando el ataque y marcando el gol de los ‘orelluts’ (1-3), obteniendo el 28% de los votos de los lectores de este diario. Tras él, los más votados fueron Alberto (23%) y Gere (20%).
