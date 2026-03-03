Visita al filial de la Real Sociedad, tres años después: el gran cambio del CD Castellón desde 2023

El CD Castellón visitará por segunda vez en su historia al filial de la Real Sociedad. Lo hará el sábado a las 16.15 horas, tres años después de la primera vez. La comparativa entre las dos citas evidencia lo rápido que está creciendo el club de Bob Voulgaris. El Castellón que salte al campo poco tendrá que ver con aquel que empató en 2023, en Primera RFEF.

Aquella tarde de mayo, en la última jornada de la Liga, el Castellón necesitaba un punto para asegurar la tercera plaza en la clasificación y la consiguiente ventaja de campo en la primera ronda del play-off. Lo logró gracias a un gol de Manu Sánchez (1-1). El entrenador de los orelluts era Albert Rudé y el once titular lo formaron Alfonso Pastor, Manu Sánchez, Iago Indias, Borja Granero, Salva Ruiz, Josep Calavera, Cristian Rodríguez, Jeremy de León, Kochorashvili, Koné y De Miguel.

El capitán Salva es el único del once que permanece en la plantilla actual. También asoma Raúl Sánchez, que entró aquel día desde el banquillo, igual que Baas, Cubillas, Carles Salvador (actual técnico del cadete) y Pablo Hernández (hoy entrenador del primer equipo).

Aquel Castellón ganó la semifinal del play-off al Dépor y perdió la final contra el Alcorcón (2023). Después llegaron Dick Schreuder y el ascenso a Segunda (2024), Johan Plat y la permanencia en la categoría (2025), y un progreso constante en la renovación del plantel. El crecimiento se palpa con la realidad actual, dentro y fuera del campo. El Castellón de Bob Voulgaris y Pablo Hernández es ya de otro nivel y visitará al filial de la Real peleando por otro ascenso. En este caso, a la Primera División.