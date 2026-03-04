Perfil | Ismael Fadel, el proyecto de futuro que el CD Castellón encontró en Segunda RFEF

La semana que viene Ismael Fadel Pagés cumplirá 22 años. Quizá lo haga recordando su segundo partido en Segunda División. La expulsión del zaguero Jeremy Mellot contra el Racing abre una rendija para que el joven defensa, que llegó al CD Castellón en el mercado invernal, disponga de minutos en la visita al filial de la Real Sociedad, igual que ocurriera contra el Real Valladolid, semanas atrás.

Como sucede con muchos de los componentes de la plantilla, el camino de Fadel hasta el fútbol profesional ha estado repleto de curvas. Nacido y criado en Zaragoza, el futbolista orellut se formó en la cantera del Real Zaragoza desde edad alevín y fue escalando peldaños hasta que, de repente, dejó de contar. Así lo explica a Mediterráneo Mario Barri, el agente que ha guiado sus pasos desde juvenil.

De hecho, Fadel participó muy poco en las últimas temporadas de formación, y el Real Zaragoza lo cedió. El jugador, que fue internacional por Marruecos en categorías inferiores, creció como mediocentro y ahora tiene la defensa como principal zona de acción, se marchó a préstamo a la SD Ejea, donde brilló en Tercera y Segunda RFEF. También tuvo una actuación destacada en la Copa de las Regiones de la UEFA, con Aragón, pero nada de eso le sirvió para cumplir su deseo inicial de quedarse en el Zaragoza.

Ismael Fadel, titular en el Real Valladolid-Castellón / LaLiga

Otros caminos

Por ello, el pasado verano buscó nuevo destino. Lo encontró en el Yeclano Deportivo, en Segunda RFEF. En la decisión pesó la presencia de Iván Martínez, el mismo entrenador que elevó su nivel en el Ejea. El buen rendimiento de Fadel en Segunda RFEF llamó la atención de varios clubs, en especial de la zona de Almería y Murcia. El Castellón ganó la pugna en enero y lo firmó hasta junio del 2027.

El presidente albinegro, Bob Voulgaris, detalló en una entrevista en este diario el particular rol de Fadel, «un joven muy prometedor». Lo equiparó al que tuvo, en su primera temporada, el actual jugador del Rayo Vallecano, Jozhua Vertrouwd. «Es un fichaje del primer equipo. Su situación es similar a la que tuvo Jozhua Vertrouwd en su primera temporada con nosotros: entrenar y competir con el primer equipo, a la vez que estar disponible para el filial si no tiene minutos con el primer equipo. Creemos que ese camino le ofrece la mejor oportunidad de desarrollarse y contribuir», explicó Voulgaris al respecto.

Fadel y Barri, en Zaragoza. / Mediterráneo

Fadel, que desde el primer momento se hizo con la titularidad en el filial, tuvo enseguida su primera oportunidad con los mayores. La ausencia de Mellot contra el Valladolid, por acumulación de amonestaciones, dejó vacante un hueco en el flanco derecho de la zaga. «Está trabajando con nosotros y se le ve muy bien. Lo he podido ver con el filial en los últimos partidos y está a un gran nivel y en los entrenamientos también. Es una opción más, lo veo preparado y podemos contar con él si es necesario», dijo el entrenador Pablo Hernández en la previa.

En Pucela, Fadel fue titular y salvó una papeleta complicada en su estreno, partícipe en el 0-4 de los albinegros. Semanas después, aspira a una segunda oportunidad (en caso de que se confirme la sanción a Mellot).

Por el camino, la afición lo ha podido ver con el filial orellut, como central, exhibiendo golpeo limpísimo, criterio con balón y capacidad para ganar duelos. Fadel sigue su camino y está cumpliendo un plan específico para mejorar en varios aspectos, como la musculatura. El Castellón ve en él algo que en Zaragoza no vieron.