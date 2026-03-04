Raúl Sánchez, más que un jugador para el CD Castellón: «¿Y por qué no? Si seguimos en esta línea podemos lograr el ascenso»

Irradia entusiasmo y es un peso pesado dentro del vestuario, a pesar de llevar en el equipo alrededor de un mes y medio, aunque con paréntesis, ya que regresó al CD Castellón tras su fugaz aventura en el fútbol mexicano, concretamente en el Necaxa. Raúl Sánchez vuelve a ser feliz de albinegro: «En México estuve muy a gusto, pero es muy diferente. No conseguí adaptarme y cuando salió la posibilidad de volver no me lo pensé mucho», comentó de primeras analizando su anterior etapa.

Además de lo que aporta en lo futbolístico, es de esos jugadores que suman en cada rondo, en cada ejercicio, en cada entrenamiento:«Estoy muy contento de estar aquí, el vestuario es espectacular y todos lo ponen super fácil. Te sientes como en casa e intento adaptarme lo más rápido posible. Somos una familia y se nota. Muchos vestuarios con grandes nombres no llegan a hacer los puntos que se espera porque dentro no se entienden». El polivalente extremo reconoció que no lo dudó cuando le salió la opción de volver: «Fue todo muy rápido, cuando llegué a un acuerdo se habló con el club y no pusieron muchas pegas».

Raúl Sánchez y Álvaro García, en un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

Lo del Racing, olvidado

El madrileño, preguntado por cómo está el grupo a nivel anímico tras la derrota ante el Racing de Santander, aseguró que ya han pasado página: «Nadie quiere perder, era un enfrentamiento directo con tres puntos clave para coger la primera posición pero quitando ese día, que fue el más duro, el día siguiente estaba el equipo con ganas, con la misma ilusión. Este fin de semana se tiene que ver que fue un pequeño bache», destacó.

Sueña con el ascenso

Es consciente de que están en la pelea pero asegura que «no es momento de hacer cálculos». «El ascenso es algo muy bonito y si seguimos en esta línea se puede conseguir. El equipo esta trabajando bien y en la liga nos tienen ese respeto que nos hemos ganado».

Agradecido a la afición

Por último, señaló que el apoyo de la afición es fundamental: «Es normal que la afición esté con la ilusión que tiene, con ese sueño que todos tenemos y por qué no se puede dar. Es algo muy bonito, que lo disfruten. No sabemos cuánto va a durar, si desaparece o si ese sueño es mucho más. Hay que disfrutar todos juntos de esto». n