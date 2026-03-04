Lo que no viste del España-Islandia en Castelló: Louzán, las reinas de las fiestas... y equipos de toda la Comunitat

Con el arranque de las fiestas de la Magdalena en el horizonte, Castelló volvió a erigirse en capital del deporte al acoger el primer partido de España en la fase de clasificación para el Mundial de 2027, que se disputará en Brasil. La primera estación en el camino hacia la reválida del título tuvo como escenario el SkyFi Castalia, que volvió a abrir sus puertas a la élite mundial, como ya sucediera el pasado mes con la Supercopa de España que coronó al Barcelona frente al Real Madrid.

Varios niños con una pancarta pidiendo la camiseta a Athenea. / GABRIEL UTIEL

La Fan Zone, un éxito

Desde las 15.00 horas, la plaza Teodoro Izquierdo se convirtió en el punto neurálgico del ambiente previo. Música, actividades y ambiente familiar calentaron motores antes del choque, en una previa que sirvió para teñir de rojo las calles cercanas al estadio.

El frío y la hora no ayudan

No era el mejor contexto para un lleno: día laborable, 19.00 horas y una temperatura desapacible en el SkyFi Castalia. Aun así, los goles bajos, las dos preferencias y ambas tribunas presentaron una notable presencia de aficionados que no quisieron perderse la cita.

Uno de los equipos que se desplazó para ver el partido. / GABRIEL UTIEL

Muchos niños y niñas

El partido tuvo aroma de cantera y futuro. Decenas de niños y niñas acudieron con pancartas caseras reclamando camisetas a Alexia Putellas, Irene Paredes, Vicky López o Claudia Pina, entre otras, con la ilusión reflejada en el rostro.

Hubo desplazamientos desde Alzira, Elche y distintos puntos de la provincia de Castellón, además de la presencia de equipos femeninos de la ciudad como el Fustecma Nou Bàsquet Femení. Predominaron las camisetas de España, aunque tampoco faltaron algunas del Barcelona, bufandas y banderas para empujar al equipo de Sonia Bermúdez hacia una victoria clave para iniciar con buen pie la fase clasificatoria.

Bonito momento al descanso

Durante el encuentro, el «España, España» resonó en varias fases del duelo, y en el descanso se vivió una de las imágenes más bonitas de la noche: las linternas de los móviles iluminando Castalia al ritmo de la música. Un instante de comunión entre grada y equipo que convirtió el estadio en una auténtica fiesta.

Representación institucional

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, estuvo presente en el SkyFi Castalia junto a distintos miembros del organismo federativo y el embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson. También asistieron la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón . En la comida oficial organizada por la RFEF, la alcaldesa subrayó que «es un orgullo que la Federación haya vuelto a confiar en Castellón para la organización de una cita tan importante». «Seguimos trabajando para que Castellón sea también un referente en la promoción del deporte femenino», destacó. Y así, Castelló fue una fiesta.