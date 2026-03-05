Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellón B estrenará grada en Gaetà Huguet en el partido frente al Sant Andreu

Más de medio millar de seguidores se podrán ubicar en este nuevo graderío supletorio ubicado en el recinto deportivo de Castelló

Vídeo: Esta es la grada que estrenará el Castellón B ante el Sant Andreu en Gaetà Huguet

Juanfran Roca

Juanfran Roca

Castellón

A falta de colocar las butacas, la nueva grada para aficionados que se ha instalado en el campo B de las instalaciones de Gaetà Huguet se podrá estrenar el sábado 14 de marzo coincidiendo con el partido entre el CD Castellón B y la UD Sant Andreu, del grupo 3 de Segunda Federación, que arrancará a las 12.00 horas en la capital de la Plana.

Un rival que siempre arrastra mucha afición tras de sí, líder de la categoría, con 45 puntos, que medirá las fuerzas del filial orellut que suma 34 puntos y es el 11º clasificado, a cinco unidades tanto del play-off de ascenso como del play-off de permanencia.

Las gradas metálicas portátiles se acabaron de instalar este pasado miércoles.

Las gradas metálicas portátiles se acabaron de instalar este pasado miércoles. / Juan Francisco Roca

Desde el lunes y hasta este pasado miércoles se fueron realizando las diferentes obras para instalar esta grada supletoria de más de 65 metros de largo y con seis filas de butacas. Sin duda alguna, una grada que disfrutarán los seguidores del CD Castellón B cuando juegue de local, aunque se estrenará coincidiendo con la llegada del conjunto catalán y allí apunta a situarse la afición del Sant Andreu.

La ubicación

Al arrancar la temporada detrás de la portería sur (junto a la Piscina Olímpica Municipal), se instalaron unas gradas de madera que hace unas semanas fueron quitadas por operaciones del Ayuntamiento de Castellón. Ahora, a falta de que se coloquen las butacas, la estructura de la grada metalizada ya está instalada.

Más de quinientos aficionados se podrán sentar en esta nueva grada que se ha instalado.

Más de quinientos aficionados se podrán sentar en esta nueva grada que se ha instalado. / Juan Francisco Roca

El filial, fuerte en casa

Sin duda, una buena noticia para el filial del conjunto albinegro, que podrá contar con el apoyo de más aficionados en esta recta final de la temporada. El conjunto de Óscar López , que desde su llegada encadena el filial orellut una excelente racha de resultados, ganó su último partido en casa ante el Poblense y ocupa la undécima posición con 34 puntos, cinco por encima del descenso.

