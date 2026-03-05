Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La petición del CD Castellón a collas y gaiatas en las fiestas de la Magdalena

A falta de partidos en el SkyFi Castalia durante las fiestas, el club albinegro ha lanzado una simpática propuesta

Ambiente de fiesta en la previa del Castellón-Racing.

Ambiente de fiesta en la previa del Castellón-Racing. / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

Este año no habrá partido en el SkyFi Castalia durante las fiestas de la Magdalena. Este primer fin de semana, el CD Castellón visitará a la Real Sociedad en Zubieta (sábado a las 16.15 horas). El segundo fin de semana volverá a jugar a domicilio. En este caso, en el feudo del Sporting de Gijón el domingo a las 21.00 horas. Sin el clásico 'partido de Magdalena', en todo caso, el Castellón, como emblema de la capital de la Plana, estará muy presente en la semana grande de la ciudad.

De hecho, así se ha encargado de recordarlo el propio club en las redes sociales. El Castellón ha publicado un video con una simpática propuesta, animando a collas, gaiatas y sectores festeros a terminar las noches con el himno del club, el Pam, pam, orellut.

Noticias relacionadas y más

Antesala de las fiestas

Cabe recordar que el último partido de Liga, el que enfrentó al Castellón con el Racing de Santander en el SkyFi Castalia, ya tuvo aroma a fiestas. No en vano, el club orellut invitó a la federació de dolçaina i tabal de Castelló, protagonistas sobre el césped al interpretar canciones populares y el himno en la previa. Además, el tifo que exhibió el Fondo 1922 tuvo una temática muy identitaria, con varios de los símbolos de la ciudad presentes. Castelló ya respira Magdalena.

Vídeo: La dolçaina protagonista en la salida al terreno de juego del Castellón y Racing de Santander en el SkyFi Castalia

Vídeo: La dolçaina protagonista en la salida al terreno de juego del Castellón y Racing de Santander en el SkyFi Castalia

Pablo Casado

