Conexión Orellut | El CD Castellón busca un triunfo en San Sebastián que inicie una nueva racha de victorias

El CD Castellón visita este sábado al Sanse en Zubieta con el objetivo de iniciar una nueva racha de victorias. Analizamos la previa del partido, las bajas por sanción de Pablo Hernández, Mellot y Lucas, y los posibles cambios en el once. Sergi Ripollés volverá a dirigir al equipo desde el banquillo, como ya sucedió en Cádiz.

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Dejan Racic y Pablo Grande. Además, la sección musical Enola Wave con Vicente Llácer.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.