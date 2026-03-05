Pablo Hernández, antes de la visita al filial de la Real Sociedad: el rival, el sustituto de Mellot, la derrota ante el Racing, la sanción...

El CD Castellón visita este sábado al filial de la Real Sociedad. El entrenador albinegro, Pablo Hernández, ha comparecido este jueves en sala de prensa para comentar el próximo partido y analizar la actualidad del equipo orellut, que sigue en puestos de ascenso directo a pesar de la derrota ante el Racing en el SkyFi Castalia.

Las frases de Pablo Hernández

"Después de una derrota, nuestro primer objetivo es que no nos afecte anímicamente ni mentalmente. Y para eso lo mejor es volver a sumar tres puntos. Como dices, va a ser un partido complicado: un rival que hace muchas cosas bien, con jugadores de mucho talento, un equipo que juega muy bien al fútbol y que te exige mucho. Ya lo demostró aquí y vamos a encontrar un partido parecido. Nos van a exigir mucho y vamos a tener que estar muy bien y aprender de los errores que tuvimos contra el Racing para llevarnos los puntos".

Cruce de comunicados con el Racing

"Un poco al margen. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro: trabajar, entrenar, jugar e intentar analizar el partido contra el Racing, lo que ocurrió dentro del juego, no lo que ocurrió fuera. Tenemos que aprender de los errores y quedarnos también con las cosas positivas, que fueron muchas el otro día.

En lo extradeportivo no podemos hacer mucho más que respetar y defender los intereses del club".

Mellot y Lucas Alcázar, bajas por sanción

"Siempre lo he dicho: hay otros compañeros preparados. Veremos cuál es la mejor opción. Obviamente tengo decidido quién va a jugar, pero no lo voy a decir. Quitando la derrota del otro día, el equipo viene en una buena dinámica. Quien entra está haciendo muy bien las cosas y rindiendo a gran nivel, así que en ese aspecto estoy tranquilo.

Mellot saca de banda durante el Granada-Castellón. / Marc Guidotti / CD Castellón

El 5-4 de la primera vuelta

"Contra ellos en Castalia fueron 70 minutos muy buenos por nuestra parte, donde fuimos muy superiores y controlamos el partido. Luego hubo unos últimos 20 minutos que se volvieron locos y no supimos gestionar el resultado. Creo que hubo un exceso de confianza, pensando que el partido estaba acabado. Pero son chavales muy buenos y como te relajes un poco puede pasar lo que pasó: te acortan distancias y al final incluso tuvieron una ocasión para empatar. Lo bueno es que eso ya pasó y nos tiene que servir como ejemplo para que no vuelva a ocurrir".

Dos partidos de sanción

"No creo que afecte. Tengo un staff increíble y yo estaré allí en el estadio con el equipo intentando darle normalidad a la situación. Lo único que voy a decir es que me parece exagerado. Además, no son exactamente las palabras que yo dije, pero al final es mi palabra contra la suya. El club intentó reclamar, no ha tenido efecto y ya está. Ahora toca centrarnos en la Real Sociedad B y en lo que pase dentro del juego. Dentro de las limitaciones de la sanción, intentaré darle la máxima normalidad a la situación".

Asimilar la primera derrota del 2026

"Hay que tener los pies en el suelo. Todos queríamos ganar, era un partido importante con nuestra gente y queríamos seguir con la racha de Castalia. Pero también sirve para ver que quien pensara que no íbamos a perder ningún partido hasta final de temporada estaba equivocado. Es una competición muy complicada. Contra el Racing tuvimos momentos muy buenos; los primeros 20 minutos fueron muy buenos y tuvimos nuestras opciones. Pero a partir de su primer gol cometimos errores individuales y despistes que nos costaron muy caros".

Salvador Lax Franco y Pablo Hernández, en el Castellón-Racing. / GABRIEL UTIEL

"En la segunda parte no tengo nada que reprochar a los jugadores. Salimos a intentar recortar distancias, jugamos prácticamente toda la segunda parte en campo contrario, conseguimos un gol aunque llegó demasiado tarde. El equipo no paró de correr ni de luchar. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza y lo que nos va a llevar a seguir luchando por lo que estamos luchando ahora mismo".

"Sí, hay bastante diferencia con muchos equipos y ya lo sabíamos al principio de temporada. Pero el fútbol no son matemáticas. No siempre pasa lo que sería lógico según los números. Eso se debe al buen trabajo del club a la hora de fichar, de traer jugadores, de gestionarlos después y al trabajo de cada jugador y de cada empleado del club. Todos queremos lo mismo y remamos en la misma dirección. Eso es lo que nos permite estar luchando por lo que estamos luchando ahora".

El apoyo de la afición pese a la derrota

"Yo siempre se lo digo a los jugadores: la afición quiere que ganes y exige resultados, pero lo que sobre todo exige es que te dejes todo en el campo. Creo que eso la gente lo está viendo cada partido. Contra el Racing hubo errores que nos costaron muy caros, pero el equipo nunca dio la sensación de irse del partido. Cuando la gente ve que estos chicos se dejan el alma, ganemos o perdamos, van a estar con ellos".

Adaptación de Fadel

"Muy bien. Estoy muy contento con su rendimiento en los entrenamientos y con lo que está haciendo con el filial. Estos dos últimos partidos ha estado a un gran nivel; el otro día hizo un partidazo. Es bueno para él y para nosotros saber que contamos con él. Si tiene que jugar, como pasó en Valladolid, no hay ningún problema. Está muy metido y se está adaptando muy bien a nuestra filosofía de juego".

Ismael Fadel, con el filial albinegro. / CD Castellón

El duelo contra la Real B

"Será un partido difícil. Es un rival muy alegre, que quiere jugar con balón y tiene chicos con mucho talento. Sin balón es un equipo joven que corre mucho y presiona, así que nos exigirá mucho físicamente. Espero un partido bonito, en el que los dos equipos querremos proponer y atacar. Normalmente eso es sinónimo de goles; espero que los goles lleguen de nuestra parte".

Las fiestas de la Magdalena

"El calendario ha querido que los dos partidos fuera coincidan con las fiestas de la Magdalena. A algunos les facilitará venir y a otros quizá no, porque priorizarán las fiestas, que es normal. Pero estoy seguro de que vendrá gente y los que vengan estarán con el equipo. No nos han fallado nunca y sé que tampoco lo harán ahora".