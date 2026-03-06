De Anoeta al 'extraño' campo donde se jugará el Real Sociedad B-Castellón

El Estadio Zubieta (por el complejo), el José Luis Orbegozo (presidente de la Real Sociedad de 1967 y 1983, cuando ganó sus dos títulos ligueros) Z7 (por la zona de las instalaciones) o Izan (edificio, de nueva construcción, referente en la ciudad deportiva). Son las denominaciones con las que se conoce el escenario, este sábado (7 de marzo del 2026) a las 16.15 horas, del partido entre la Real Sociedad B y el CD Castellón, correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Para esta temporada 2025/2026, las instalaciones de Zubieta, las de referencia de la cantera del club txuri-urdin, han dado un salto de gigante. Olvídate el antiguo concepto de campo de entrenamiento; ahora el Sanse (nombre coloquial para el filial donostiarra) juega en lo que técnicamente se conoce como un miniestadio, diseñado específicamente para cumplir con las exigencias del fútbol profesional.

Aquí tienes las características principales del renovado recinto de Zubieta para esta campaña:

1. El nuevo estadio

Después de una profunda remodelación finalizada para el inicio de esta temporada, el campo principal (anteriormente conocido como Z7 o parte del complejo José Luis Orbegozo) ha sido rebautizado y profesionalizado.

* Capacidad: Se ha ampliado hasta los 4.000 espectadores. Esto permite cumplir con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de LaLiga para el fútbol profesional.

* Edificio Izan: Es la joya de la corona. Un edificio vanguardista de 4,500 metos cuadrados distribuido en tres plantas que alberga los vestuarios del filial y del equipo femenino, gimnasio de última generación, salas de fisioterapia, área médica y salas de vídeo.

2. Especificaciones técnicas

El terreno de juego ha sido optimizado para que los jugadores sientan la menor diferencia posible cuando saltan a Anoeta:

* Dimensiones: 105 x 68 metros, las medidas estándar de la FIFA y exactamente las mismas que las de Estadio de Anoeta.

* Superficie: Césped natural de máxima calidad, con un sistema de drenaje renovado para aguantar el duro invierno guipuzcoano sin encharcamientos.

* Iluminación: Se han instalado nuevas torres de iluminación LED que permiten la retransmisión televisiva en alta definición (HD/4K) exigida por LaLiga Hypermotion.

3. Comodidades y experiencia del aficionado

Ya no es solo una grada de cemento. El club ha buscado que ir a Zubieta sea un plan completo:

* Zona de restauración: El nuevo estadio incluye un espacio gastronómico y áreas de hospitality, para mejorar la experiencia del público.

* Aparcamiento subterráneo: Se ha habilitado un párking bajo el edificio Izan con capacidad para unos 100 vehículos (principalmente, para personal y jugadores), además de las zonas de aparcamiento exterior para aficionados.

* Sala de prensa: Nueva zona mixta y sala de conferencias moderna para atender a los medios de comunicación tras los partidos de Segunda División.

4. Uso compartido

Aunque es la casa del Sanse, el Estadio Izan es también el hogar de la Real Sociedad Femenina. Esto lo convierte en uno de los centros de fútbol profesional más activos de España, ya que casi cada fin de semana hay competición de alto nivel en este campo.

Último once de la Real Sociedad B, en el 2-3 frente al Deportivo. / REAL SOCIEDAD

5. La curiosidad

¿Sabías que el nombre Izan significa ser en euskera?

Refleja la intención del club de que este estadio sea el lugar donde se forja la identidad de los futuros jugadores del primer equipo.

Lo más reciente

La Real Sociedad B, hasta la puesta a punto de su nuevo estadio, había jugado en Anoeta, donde, curiosamente, sus resultados fueron muy destacados (cinvo victorias, tres empates y dos derrotas).

Desde el 10 de enero del 2026 se trasladó a Zubieta, con: