El Castellón, en guardia por el árbitro que pitará frente a la Real Sociedad B: ¡ya la montó ante el Albacete!

El Real Sociedad B–CD Castellón de este sábado (7 de marzo del 2026, 16.15 horas) no solo se juega en el césped de Zubieta: también se juega en el contexto. Y ahí, la designación arbitral adquiere un peso especial para el conjunto albinegro, todavía con la herida abierta por la polémica del Castellón–Racing de Santander (1-3), un encuentro que acabó con expulsiones y protestas públicas del club.

El encargado de impartir justicia será el aragonés Alonso de Ena Wolf, un colegiado que este curso vive su estreno en LaLiga Hypermotion tras ascender al fútbol profesional. De Ena Wolf, zaragozano y de 32 años en el momento de su salto de categoría, llegó a Segunda después de acumular una amplia trayectoria en Primera RFEF y la antigua Segunda B, un ascenso que fue destacado en medios aragoneses como uno de los grandes movimientos del arbitraje autonómico.

Un nombre que el Castellón no olvida: el 0-1 ante el Albacete con dos rojas

Para el Castellón, De Ena Wolf no es un desconocido. Esta temporada ya pitó en el SkyFi Castalia el Castellón–Albacete (0-1), un partido que dejó al equipo local con nueve por las expulsiones de Ronaldo Pompeu (doble amarilla, minuto 57) y Alberto Jiménez (roja directa) en el descuento tras un rifirrafe con Higini Marín. La jugada final fue especialmente comentada por la sucesión de amonestaciones y expulsiones en el tramo decisivo.

Ese antecedente explica el foco con el que se recibe su designación para la visita al Sanse: no porque un árbitro “te quite puntos” por sí mismo, sino porque el Castellón llega a Zubieta en una fase donde cualquier detalle disciplinario puede condicionar un partido.

Pablo Casado

Cuatro precedentes con el Castellón y un balance discreto

En el historial, De Ena Wolf ha dirigido al Castellón en varias ocasiones desde categorías no profesionales hasta el salto actual. El balance que maneja el entorno del club es corto y desigual, con una única victoria albinegra en aquel primer cruce de Segunda B ante el Gimnàstic (3-2). En Primera RFEF llegaron después resultados sin triunfo (2-0 ante el Costa Brava y 1-1 en Irún ante el Real Unión). El añadido de esta temporada (Albacete) es, precisamente, el que ha dejado más ruido por el desenlace disciplinario.

¿Y el VAR? Óliver de la Fuente, al mando de la sala VOR

El partido tendrá otra figura a seguir: el VAR. Óliver de la Fuente será el responsable en la sala VOR, un nombre ya habitual en designaciones de la categoría y que acompañará a De Ena Wolf en un encuentro con especial sensibilidad tras lo ocurrido en la jornada anterior para el Castellón.

La resaca del Castellón–Racing: expulsiones, quinta amarilla y banquillo castigado

La designación llega con el Castellón todavía en modo resaca por el choque ante el Racing, donde el club terminó denunciando un arbitraje desesperante y acabó con la expulsión de Jérémy Mellot y del técnico Pablo Hernández, además de una quinta amarilla clave de Lucás Alcázar para la planificación inmediata. El Castellón ha llegado a presentar recurso para intentar revertir esas sanciones pero...

Ese contexto multiplica la lectura de cualquier decisión: el Castellón no solo necesita competir; necesita hacerlo con la cabeza fría y con especial control emocional en un campo y un partido donde los márgenes suelen ser mínimos.

Un colegiado nuevo en la categoría… con números altos de tarjetas

En su primera temporada completa en la Hypermotion, De Ena Wolf ha sido un árbitro de tendencia tarjetera, con registros elevados de amonestaciones y varias rojas en el balance agregado que publican medios estadísticos de clubs. Es un perfil que exige, a los equipos, ajustar el listón del contacto y no jugar al límite demasiado pronto.

Por qué esta designación importa en Zubieta

Para el Castellón, el partido en Zubieta tiene su propia dificultad: estadio compacto, rival joven e intenso y un ritmo alto. En ese contexto, la figura arbitral importa porque:

Un partido caliente se puede romper por acumulación de amarillas.

se puede romper por acumulación de amarillas. Una acción de área puede ir al VAR y alargar la tensión.

puede ir al VAR y alargar la tensión. El Castellón llega con la sensación de que no puede permitirse otra tarde marcada por decisiones disciplinarias.

En resumen: Alonso de Ena Wolf es un árbitro en plena consolidación profesional, pero con un antecedente reciente que el Castellón tiene muy presente. Y, con el VAR en manos de Óliver de la Fuente, el duelo ante el Sanse se jugará también en el terreno de la gestión emocional y de la disciplina.