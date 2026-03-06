Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así solventará el CD Castellón la sanción a Pablo Hernández: «Tengo un staff increíble»

Sancionado, Pablo no podrá sentarse en el banquillo en los dos próximos partidos, contra Real Sociedad B y Sporting, ambos a domicilio

En la previa de la primera cita, el entrenador remarcó su confianza en el resto del cuerpo técnico: «No creo que afecte».

El banquillo local en el último partido de los albinegros en el SkyFi Castalia, con Pablo Hernández, Sergi Ripollés, Paco Urdiain y otros ayudantes.

El banquillo local en el último partido de los albinegros en el SkyFi Castalia, con Pablo Hernández, Sergi Ripollés, Paco Urdiain y otros ayudantes. / GABRIEL UTIEL

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Dos partidos de sanción alejarán a Pablo Hernández del banquillo del CD Castellón durante un tiempo. El entrenador jefe no podrá vivir a pie de césped el doble desplazamiento a domicilio de los albinegros. La primera cita asoma este sábado en Zubieta, en el duelo contra el filial de la Real Sociedad. Pablo viajará con la expedición y tratará de llevar con «la máxima normalidad» la situación. No obstante, deberá delegar el trabajo a pie de campo en sus ayudantes. «No creo que afecte porque tengo un staff increíble», aseguró en sala de prensa.

El cuerpo técnico del Castellón ya vivió una situación similar en las últimas curvas del 2025, cuando Pablo Hernández se ausentó en la visita al Cádiz por un cólico renal. La parcela técnica es otra rama que ha crecido y mejorado en los últimos tiempos en el gran árbol orellut. Del entrenador de porteros Carlos Gómez al especialista en pelota parada Rody Hoegee, pasando por los analistas Paco Urdiain y Dennis Van der Meulen o los preparadores físicos Joan Torné y Alberto Liñán, además de médicos, readaptadores, nutricionista... la estructura que el Castellón ha construido permite amortiguar el impacto de la ausencia en el césped del entrenador jefe.

Salvador Lax Franco y Pablo Hernández, en el Castellón-Racing.

Salvador Lax Franco y Pablo Hernández, en el Castellón-Racing. / GABRIEL UTIEL

«Estaré allí en el estadio con el equipo intentando darle normalidad a la situación», apuntó Pablo al respecto. «Lo único que voy a decir es que me parece exagerado (dos partidos de sanción). Además, no son exactamente las palabras que yo dije, pero al final es mi palabra contra la suya («Esto es una vergüenza», según el acta). El club intentó reclamar, no ha tenido efecto y ya está», zanjó.

El papel de Ripo

Así las cosas, en Zubieta tendrá un papel importante Sergi Ripollés, el principal asistente de Pablo Hernández. «Me lo pone todo muy fácil», dijo Pablo sobre él meses atrás. A sus 30 años, Ripo se ha labrado una rápida reputación en el club orellut, donde además de ser hincha y abonado, fue centrocampista en la cantera.

Sergi Ripollés, durante el Castellón-Mirandés, junto a Pablo Hernández.

Sergi Ripollés, durante el Castellón-Mirandés, junto a Pablo Hernández. / KMY ROS

«Es muy del Castellón», aseguraron sobre Ripo todas las fuentes consultadas en una pieza publicada en enero por este diario. Entre ellas, la del exentrenador orellut Alejandro Jiménez, Jim, que lo dirigió en el Rafalafena como jugador y después, en 2023, lo reclutó como asistente en el filial del Castellón. «Ripo dice lo que piensa y sabe decirlo», comentó Jim, señalando virtudes capitales para un segundo entrenador: «Es una persona con un control emocional muy grande y eso en el fútbol no es sencillo, analiza y mantiene la cabeza fría».

Esas cualidades le sirvieron para seguir su progresión como ayudante de Pablo Hernández en el Castellón B y dar el salto con Johan Plat al primer equipo. Siempre discreto y hombre de club, Ripo volverá a la primera línea en Zubieta.

Así solventará el CD Castellón la sanción a Pablo Hernández: «Tengo un staff increíble»

La petición del CD Castellón a collas y gaiatas en las fiestas de la Magdalena

Conexión Orellut | El CD Castellón busca un triunfo en San Sebastián que inicie una nueva racha de victorias

Pablo Hernández, antes de la visita al filial de la Real Sociedad: el rival, el sustituto de Mellot, la derrota ante el Racing, la sanción...

El Castellón B estrenará grada en Gaetà Huguet en el partido frente al Sant Andreu

Raúl Sánchez, más que un jugador para el CD Castellón: «¿Y por qué no? Si seguimos en esta línea podemos lograr el ascenso»

El Comité desestima los recursos del Castellón: Estas son las sanciones para Mellot y Pablo Hernández

Lo que no viste del España-Islandia en Castelló: Louzán, las reinas de las fiestas... y equipos de toda la Comunitat

