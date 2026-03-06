Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking pueblo CastellónTrabajador pobreCambios Magdalena lluviaBorrasca Regina en directoPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar

El conjunto de Pablo Hernandéz, en plena lucha por el ascenso directo a Primera, afronta este sábado otro importante partido ante el filial del equipo donostiarra (16.15 horas)

El CD Castellón, a por tres puntos más.

El CD Castellón, a por tres puntos más. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

A ganar de nuevo. Esa es la misión que tiene el CD Castellón contra la Real Sociedad B este sábado (16.15 horas), el día que arrancan las fiestas de la Magdalena en la capital de la plana, por lo que el conjunto albinegro buscará regalar tres puntazos a su afición. Sin Mellot y Alcazar sancionados, ni Pablo Hernández, el Castellón buscará seguir en puestos de ascenso directo. Actualmente es segundo igualado con el Almería y el Dépor, con 49 puntos.

Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
  2. El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
  3. La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
  4. Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?
  5. Galería | La trifulca del Castellón-Racing en la grada y en el campo, con Iñigo Vicente, en imágenes
  6. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  7. Voulgaris y el Castellón, un éxito que trasciende fronteras
  8. Pablo Hernández, sobre el arbitraje sufrido por el Castellón: 'Es lo que nos está tocando esta temporada

En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar

En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar

Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B: «El Castellón es, con el Racing...»

Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B: «El Castellón es, con el Racing...»

El Castellón, en guardia por el árbitro que pitará frente a la Real Sociedad B: ¡ya la montó ante el Albacete!

El Castellón, en guardia por el árbitro que pitará frente a la Real Sociedad B: ¡ya la montó ante el Albacete!

De Anoeta al 'extraño' campo donde se jugará el Real Sociedad B-Castellón

De Anoeta al 'extraño' campo donde se jugará el Real Sociedad B-Castellón

Así solventará el CD Castellón la sanción a Pablo Hernández: «Tengo un staff increíble»

Así solventará el CD Castellón la sanción a Pablo Hernández: «Tengo un staff increíble»

La petición del CD Castellón a collas y gaiatas en las fiestas de la Magdalena

La petición del CD Castellón a collas y gaiatas en las fiestas de la Magdalena

Conexión Orellut | El CD Castellón busca un triunfo en San Sebastián que inicie una nueva racha de victorias

Conexión Orellut | El CD Castellón busca un triunfo en San Sebastián que inicie una nueva racha de victorias

Pablo Hernández, antes de la visita al filial de la Real Sociedad: el rival, el sustituto de Mellot, la derrota ante el Racing, la sanción...

Pablo Hernández, antes de la visita al filial de la Real Sociedad: el rival, el sustituto de Mellot, la derrota ante el Racing, la sanción...
Tracking Pixel Contents