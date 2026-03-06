En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar

A ganar de nuevo. Esa es la misión que tiene el CD Castellón contra la Real Sociedad B este sábado (16.15 horas), el día que arrancan las fiestas de la Magdalena en la capital de la plana, por lo que el conjunto albinegro buscará regalar tres puntazos a su afición. Sin Mellot y Alcazar sancionados, ni Pablo Hernández, el Castellón buscará seguir en puestos de ascenso directo. Actualmente es segundo igualado con el Almería y el Dépor, con 49 puntos.

