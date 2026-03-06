En Directo
En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar
El conjunto de Pablo Hernandéz, en plena lucha por el ascenso directo a Primera, afronta este sábado otro importante partido ante el filial del equipo donostiarra (16.15 horas)
A ganar de nuevo. Esa es la misión que tiene el CD Castellón contra la Real Sociedad B este sábado (16.15 horas), el día que arrancan las fiestas de la Magdalena en la capital de la plana, por lo que el conjunto albinegro buscará regalar tres puntazos a su afición. Sin Mellot y Alcazar sancionados, ni Pablo Hernández, el Castellón buscará seguir en puestos de ascenso directo. Actualmente es segundo igualado con el Almería y el Dépor, con 49 puntos.
Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto.
BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL REAL SOCIEDAD B-CASTELLÓN | Buenas tardes o noches, con las fiestas de la Magdalena 2026 a punto de comenzar... y también una nueva jornada en LaLiga Hypermotion. Será la 29ª, donde el Castellón se mide este sábado a la Real Sociedad B en un partido vital para seguir en puestos de ascenso directo a Primera. Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto.
