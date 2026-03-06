Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B: «El Castellón es, con el Racing...»

Real Sociedad B–CD Castellón (16.15 horas): Zubieta, examen con memoria del 5-4 del SkyFi Castalia.

El Castellón visita al Sanse en la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion con una referencia todavía fresca: el trepidante 5-4 de la primera vuelta en el SkyFi Castalia, un partido loco de ida y vuelta que dejó claro que este cruce no entiende de medias tintas. En el miniestadio Z7 de Zubieta, más compacto y con la grada encima, el Castellón buscará imponer su ritmo y evitar un guion de intercambio de golpes, mientras la Real Sociedad B intentará repetir la intensidad que le hace peligrosa en casa.

Galería | Nuevas imágenes del 'espectáculo' de los acompañantes del Racing en tribuna /

La previa apunta a duelo de detalles: control de áreas, balón parado y gestión emocional en un campo que castiga cualquier desconexión. Horario y escenario perfectos para un choque de alta tensión y mucha narrativa. Encima, con un arbitraje polémico, el del aragonés Alonso de Ena Wolf, que ya la lió ante el Albacete Balompié (0-1).

Así lo ve el entrenador de los potrillos

Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B, quita hierro a que reciban a los albinegros tras el empate de éstos a última hora en Las Palmas y la derrota reciente. «El Castellón es, junto al Racing, el equipo que está más en forma», manifestó.

El técnico del Sanse considera también que el Castellón, «después del cambio de entrenador, será el mejor equipo».

Por ello, Ansotegi contempla «un partido muy duro y complicado». «Nos van a exigir el 100%; e incluso haciéndolo todo perfecto, a ver hasta dónde podemos competir...», deslizó.

«Queremos que estos chavales -subrayó el preparador vizcaíno sobre los potrillos, denominación para los canteranos txuri-urdin- jueguen en Primera División; y qué mejor que venga el Castellón, un equipo con ritmo y jugadores que se acercan mucho», elogió.

A propósito del ritmo

Ansotegi analizó así al cuadro de Pablo Hernández: «Es un equipo muy ofensivo, que ataca con muchos jugadores, que tiene muchas ocasiones...».

«Tendremos que apretar arriba y defender bien en bloque bajo, porque ellos van a hacernos muchas cosas que nos van a exigir durante todo el partido», ahondó el míster del Sanse, que advirtió: «Nosotros también estamos acostumbrados a aguantar ritmos muy altos».