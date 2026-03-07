Las claves del Real Sociedad B-Castellón: 'reset' obligado tras el Racing y un once con nuevos carrileros

El CD Castellón aterriza en San Sebastián con la necesidad de pasar página. El 1-3 ante el Racing en el SkyFi Castalia frenó en seco una dinámica que olía a liderato y dejó una semana de resaca: por el resultado, por el contexto y por la sensación de partido envenenado. Siete días después, los albinegros se examinan en el Estadio Z7 de Zubieta, nuevo hogar del Real Sociedad B, en un escenario compacto y exigente donde cada detalle pesa. Y lo hacen, además, con un cuadro de bajas que obliga a reescribir el plan, en este primer fin de semana de las fiestas de la Magdalena.

Porque el Castellón llega sin Jérémy Mellot (expulsado) ni Lucas Alcázar (quinta amarilla). Y sin su entrenador en el banquillo. Pablo Hernández no podrá sentarse este sábado (16.15 horas) en la zona técnica —tampoco lo hará el próximo domingo en El Molinón—, de modo que el equipo se dirigirá a pie de campo a través de Sergi Ripollés, mientras el técnico supervisa desde fuera. En una categoría donde el control emocional ya marca resultados, la ausencia del jefe desde el banquillo añade un punto más de incomodidad a un partido que ya venía cargado.

Un once obligado a reinventarse: opciones y posible cambio de dibujo

La baja simultánea de los dos carrileros titulares abre un abanico de soluciones. Por un lado, la sustitución natural: Ismael Fadel tiene muchas papeletas para dar el salto a la titularidad, como ya ocurrió hace poco sin el incombustible Mellot, en el Nuevo José Zorrilla. En el otro flanco, la elección pasa por perfiles distintos: Salva Ruiz o Tincho Conde, siempre que el Castellón mantenga el dibujo habitual. Pero el contexto invita a una pregunta: ¿habrá cambio de sistema para reducir la dependencia de los carriles?

En medio de esta recomposición, aparecen regresos que ayudan a respirar. Vuelven Agustín Sienra y Ousmane Camara. Del guineano se da por hecho que será titular. El argentino, además, podría aumentar la competencia en la zaga y elevar la probabilidad de que Fabrizio Brignani pierda su sitio tras un partido anterior poco convincente.

La otra gran duda se ubica en el extremo izquierdo, con tres opositores: Raúl Sánchez, Awer Mabil y Pablo Santiago. Todos trabajaron este viernes bajo la lluvia en la Ciudad Deportiva Globeenergy antes del viaje, una imagen que define el momento: el Castellón necesita hechos, no excusas.

El 5-4 del SkyFi Castalia: la memoria que obliga a no relajarse

El precedente más reciente entre ambos equipos es imposible de olvidar. El 5-4 de la primera vuelta fue una locura que explicó perfectamente cómo compite el Sanse, el único filial de LaLiga Hypermotion: desparpajo, ritmo, verticalidad y una fe que convierte los finales en una amenaza constante. Aquel día, el Castellón ganaba 5-2 al borde del 90' y la Real Sociedad B estuvo a un paso de empatar. Ese recuerdo viaja a Zubieta como un aviso: en cuanto el Castellón se desconecte, el partido se rompe.

Y Zubieta amplifica esa sensación. Si el Castellón quiere evitar otra tarde de resaca, necesita controlar el partido desde la cabeza: ritmo, balón parado, pérdidas en zonas prohibidas y gestión del minuto 80 en adelante.

El Sanse llega más hecho, pero con una baja importante

La Real Sociedad B aparece ahora como un equipo más maduro. Está cuatro puntos por encima del descenso, aunque viene de un golpe duro: ante el Deportivo, en Zubieta, ganaba 2-1 y se le fue el partido tras la expulsión de Mikel Rodríguez, una roja que penalizó al filial y que también deja su ausencia por sanción. Rodríguez, además, es un extremo de energía y carácter que suele incendiar partidos.

A esas bajas se suman los lesionados Darío Ramírez, Iñaki Rupérez, Alex Lebarbier y Ekain Orobengoa. Aun así, el filial no se debilita por refuerzos salvadores del primer equipo. Aunque la Real juega un par de horas después en el Metropolitano, el técnico del primer equipo solo se lleva al central Jon Martín y al portero Théo Folgado (no titular). Por tanto, futbolistas que suelen moverse en el límite entre primer equipo y filial —Luken Beitia, Dani Díaz, Gorka Carrera y Job Ochieng— no solo estarán ante el Castellón, sino que pueden ser titulares.

Además, Ansotegi recupera a los defensas Iker Calderón y Kazunari Kita.

El árbitro: Alonso de Ena Wolf, un nombre con antecedentes

El partido estará bajo la supervisión del zaragozano Alonso de Ena Wolf, el mismo árbitro que dejó al Castellón con nueve en el 0-1 ante el Albacete en Castalia. En una semana en la que aún colea el enfado por lo vivido frente al Racing, el Castellón necesita un partido limpio: competir sin regalar amarillas, sin protestas y sin permitir que el encuentro se convierta en una discusión constante con el silbato.

Gesto autoritario del árbitro Alonso de Ena Wolf con Alberto Jiménez. / LALIGA HYPERMOTION

Por qué este Sanse–Castellón engancha

Escenario nuevo y llamativo : el nuevo miniestadio Z7/Izan de Zubieta como campo profesional de la cantera txuri-urdin.

: el nuevo miniestadio Z7/Izan de Zubieta como campo profesional de la cantera txuri-urdin. Contexto de resaca : El Castellón llega tocado por el 1-3 del Racing y por las sanciones.

: El Castellón llega tocado por el 1-3 del Racing y por las sanciones. Memoria de partido loco : el 5-4 de la ida aporta narrativa y morbo.

: el 5-4 de la ida aporta narrativa y morbo. Banquillo castigado: Pablo Hernández, sin sentarse en San Sebastián ni en El Molinón.

El Castellón juega un partido que no es solo de clasificación: es un partido de credibilidad. Si reacciona, la derrota ante el Racing quedará como un bache. Si vuelve a tropezar, la resaca se convierte en tendencia.

Los posibles onces

Así podrían formar Real Sociedad B y Castellón.