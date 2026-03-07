La crónica de un partido de todo: el Castellón encalla ante la Real Sociedad B en Zubieta (4-2)

Real Sociedad B y CD Castellón volvieron a protagonizar un encuentro loco, que esta vez cayó del lado txuri-urdin (4-2).

Los albinegros nadaron siempre a contracorriente que acabaron entregando justo cuando más controlado parecía tenerlo. Además de los seis goles, otro anulado y un penalti no concedido (uno por bando) a causa del VAR, tres remates a los postes... El Castellón acumula su tercera jornada sin ganar (solo un empate).

Pablo Hernández, que no pudo ejercer su labor como entrenador donde debe, en el banquillo de Zubieta, resolvió la baja de Jérémy Mellot y Lucas Alcázar, con la entrada esperada de Salva Ruiz y la no tanto de Pablo Santiago. Ni se cotizaba que Ousmane Camara iba a sentar a Adam Jakobsen, pero sí chocó que Agustín Sienra, sancionado ante el Racing, no apareciera en el once, donde Fabrizio Brignani pudiera redimirse de la floja actuación ante los cántabros, en el regreso a la defensa de tres.

Tres goles en seis minutos

No pudo empezar peor el partido para el italiano, que perdió otra pelota facilona ante Job Ochieng. La jugada tonta se completó cuando Romain Matthys estuvo lento para evitar el 1-0 a los 62 segundos.

Contundente respuesta, con Camara y Calatrava intercambiando sus roles: asistencia del guineano e igualada del barcelonés.

Saboreaba el Castellón haber devuelto el pulso a su casilla de salida, cuando otro error, ahora por el costado contrario, posibilitó que los locales replicaran el 1-1, con Dani Díaz sirviendo el 2-1 a Gorka Carrera (12ª diana en su haber).

A este paso, el 5-4 de la primera vuelta, en el SkyFi Castalia, podía quedarse hasta corto. Hacía 13 años, desde el Ponferradina-Guadalajara del 17 de marzo del 2013, sin tres goles en los primeros seis minuto de un encuentro de Segunda división (ese acabó 2-2).

El respiro fue mínimo. Aitor Fraga demostró sus cualidades en un lanzamiento de falta directo de Cala y en otro tiro de Alberto Jiménez, pero es que Ochieng cabeceó a la base del palo. Había transcurrido apenas un cuarto de hora.

Fraga continuaba amargando la tarde al Castellón, pero la pifió también. Despeje blando y salida en falso en un córner para que Camara se la encontrara en el área pequeña y la acompaña a la red. Seguíamos para bingo: cuatro goles, empate a dos, en 23 minutos.

Acción de Brian Cipenga en Zubieta. / CD CASTELLÓN

El partido había estallado en mil pedazos. De la providencial cobertura de Alberto a la prometedora carrera de Pablo Santiago. De ahí, al gol anulado (por fuera de juego ajustado, pero claro) de Gorka Carrera, que probó de lejos a Matthys. Sin solución de continuidad, a la contra lanzada por Cala y mal culminada por Cipenga.

Más polémica

El primer tiempo acabó con otro uy, aunque diferente. Alonso de Ena pitó penalti de Alberto Dadie sobre el congoleño, aunque éste había partido en una posición adelantada. El VAR, tras otra larga deliberación (al parecer, hubo un apagón en el sistema), hizo dar marcha atrás a la decisión inicial. Ese primer acto dejó otro dato espectacular: ocho de descuento, que fueron nueve después (dio tiempo a que Salva Ruiz viera la amarilla que acarrea suspensión).

Pablo quiso asegurarse más el control y metió a Suero por su tocayo. A los 30 segundos, en su primera intervención, estuvo en la base de una jugada que terminó con Kita desviando la pelota hacia su propio poste. A la siguiente, obligó al portero a exhibir sus reflejos, porque luego despejó el latigazo de Raúl Sánchez. Al menos, ahora dominaba el Castellón y evitaba el peligroso ida y vuelta.

Del posible 2-3 al 3-2

Los albinegros, a falta aún de media hora, ya llevaba 20 tiros a puerta. Lo probaba de todas las formas, hasta de tacón. En el otro costado, susto mayúsculo: Ochieng se topó con la madera, pero luego ya no perdonó en el 68’, en otra floja acción de Brignani.

Ripo, a instancias de Hernández, sacudió el once. Muy expuesto ya el Castellón, Carrera, a la ídem, perdonó dos veces, al igual que Álex Marchal. Ahí, el partido estaba más para el 4-2 que el 3-3.

Mal epílogo

Álvaro García pudo rescatar un punto en el 90’, aunque Arkaitz Mariezkurrena apuntilló al Castellón en el descuento, tras el tiro al travesaño de Álex Marchal.

Ahí debería haberse terminado todo, pero el árbitro paró el encuentro, ya superado los cuatro minutos de prolongación, para la activación del protocolo antirracista. Las primeras informaciones hablan de el local Luken Beitia habría escuchado un insulto racista sobre el japonés Kazunari Kita por parte del capitán del Castellón, Alberto Jiménez.