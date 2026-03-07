CD Castellón | Pablo Hernández elude pronunciarse sobre el presunto insulto racista de Alberto a Kita: "Todavía no he hablado con el jugador"

El CD Castellón cayó derrotado ante la Real Sociedad B en un partido marcado por la gran cantidad de errores que cometió el conjunto albinegro en defensa y que fueron determinantes para que el cuadro donostiarra consiguiera la victoria (4-2).

Un conjunto albinegro errático que le dejó una muy mala sensación a su técnico, Pablo Hernández, que la definió como "la peor sensación de toda la temporada".

Además, el castellonense fue preguntado por el protocolo racista que se activó en los minutos finales, pero explicó que todavía no había conseguido hablar con Alberto Jiménez porque había visto el partido en una cabina después de su expulsión.

Alonso de Ena Wolf, árbitro aragonés, activó el protocolo antirracista en los compases finales, al parecer por un presunto insulto de Alberto Jiménez sobre el japonés Kazunari Kita.

Valoración del partido

"Me deja una sensación muy mala", dijo del 4-2 en Zubieta. "Es el partido que me deja con peor sensación de toda la temporada", fue más allá. "Hemos regalado el partido, desde mi figura como máximo responsable", no se excusó.

"Hemos salido muy mal al partido. Ya habíamos hablado que teníamos que salir muy enchufados y el primer balón ha sido un regalo y durante el partido prácticamente la mayoría de sus ocasiones han sido fallos nuestros", enumeró. "Nos sé qué ha pasado, pero me voy con la sensación de que hemos perdido el partido nosotros", ahondó. "Era un encuentro para ganar, sobre todo después de rehacernos y lograr empatar el 1-1 y el 2-2. "La segunda parte hemos salido muy bien, pero no hemos estado acertados y lo hemos pagado", puntualizó. "Nos tiene que servir esto para el futuro", miró más allá.

Activación del protocolo antiracista por un supuesto insulto de Alberto a Kita

"Ahora iré a vestuario porque estaba sancionado y he visto el partido desde una cabina", matizó. "Ahora hablaré con el jugador, preguntaré a ver que ha pasado", señaló. "Al final son cosas desagradables", comentó. "Espero que haya sido un malentendido de por el bien de nuestro jugador como de Kita", deseó. "Ahora me enteraré de qué ha pasado", reseñó.

El acta

Según aparece en el apartado de observaciones, el árbitro escribe lo siguiente.

En el minuto 94 se activó el protocolo antiracista [sic] debido a que el dorsal nº 15 de la Real Sociedad, D. Kazunari Kita, me comenta que el dorsal nº5 del CD Castellón, D. Alberto Jiménez Benítez, se dirige a él en los siguientes términos puto chino. No siendo escuchado por ningún miembro del equipo arbitral.

Captura del acta del Real Sociedad B-Castellón, con el incidente entre Alberto Jiménez y Kazunari Kita. / RFEF

Las declaraciones del técnico rival

La comparecencia de Ion Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B, estuvo marcada por las preguntas sobre el presunto insulto racista de Alberto Jiménez sobre Kita que se produjo en los minutos finales del encuentro. "Yo no he visto nada, estábamos muy lejos. El árbitro nos ha dicho que nuestros jugadores han escuchado un insulto racista a Kita y él ha activado el protocolo. También nos ha comentado que él no lo ha escuchado y, por tanto, no puede expulsarlo. Obviamente, son mis jugadores y les creo", señaló. Además, quiso recalcar que "en el fútbol no tiene que tener cabida esto, ni en ningún sitio. Si ha pasado y se demuestra que ha pasado, hay que intentar castigarle al infractor para que no pase más", finalizó.

