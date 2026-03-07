La previa del Andratx-Castellón B: la quinta y última visita de la temporada a las islas Baleares

El CD Castellón B, que viene de vener por 2-0 al Poblense en Gaetà Huguet, afronta este domingo, 8 de marzo del 2026, al mediodía su quinto y último partido en territorio balear de la presente temporada. De los cuatro anteriores, solo se consiguió sumar una victoria, por cuatro derrotas de los albinegros. Solo salieron airosos en su visita al campo del Porreres donde se ganó por 2-3. Ahora toca devolverle la visita al Andratx, a las 12.00 horas, en el estadio Municipal Sa Plana.

Isi Angulo y Carlos Segura luchan un balón en una sesión de trabajo de esta semana. / Juan Francisco Roca

El momento

Vista la clasificación del rival, es uno de los campos más propicios que le quedan por visitar al equipo castellonense de Óscar López. Los baleares están en zona de descenso de categoría, aunque en su feudo han sido capaces de ganar seis de los 12 encuentros disputados, con dos empates y cuatro derrotas. Aunque de los 11 últimos partidos jugados, solo han ganado uno y fue en su campo frente al colista Torrent (1-0).

Novedades en el equipo

Para esta cita, el Castellón B no podrá contar con el sancionado Álex Alcira que cumplirá el primero de los dos partidos de sanción que le pusieron.

Además, Enric Gisbert está lesionado; e Ismael Fadel ha acudido a San Sebastián para el Real Sociedad B-Castellón.

La nota positiva será el regreso del central David Sellés.

¿Quién puede jugar?

El posible once del Castellón B sería: Sergi Torner; Charbel González, David Sellés, José Nadal; Jorge Domingo, Toni Gabarri, Marcos Montero, Nico Font: Jacobo de Oro, Rubén Catalá y Carlos Segura.

Síntesis

El Andratx–Castellón B (grupo 3 de Segunda Federación) es un partido de máxima importancia en la pelea por distintos objetivos.

En una categoría donde cada punto pesa, ya que pocos equipos quedan a salvo, al final de temporada, de la pelea por subir o no bajar a Tercera RFEF, el filial albinegro se juega mantener el pulso en la tabla y consolidar su crecimiento competitivo, mientras el Andratx convierte su campo en un factor diferencial (aunque tal vez no tanto como cabría pensar).

Duelo de tensión: ritmo alto, concentración y eficacia en áreas para no dejar escapar un resultado clave.

Juanfran Roca

Un cita importante antes de otra no menos importante: el Castellón B-Sant Andreu, en Gaetà Huguet.