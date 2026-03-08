La crónica | Óscar ‘Babby’ Albiol le da un punto de oro al Castellón B frente al Andratx en el minuto 93 (1-1)

Pues un gran punto arrancó el CD Castellón B ante el Andratx en el municipal Sa Plana, gracias a un gol in extremis firmado por el joven mediapunta benicarlando Óscar Albiol (solo 16 años) en el minuto 93. Hubiese sido injusto regresar de vacío a la capital de la Plana en un partido donde, por minutos, los albinegros fueron mejores, pero el gol se les negaba de mala manera, hasta que sonó la flauta en el tiempo añadido.

Partido intenso, de mucha disputa sobre el césped del Municipal Sa Plana. / CE Andratx

Con varias novedades en el once arrancó el partido del filial albinegro en el Municipal Sa Plana. Dennis Almiñana, tras sus buenos minutos frente al Poblense, fue titular en el complicado campo del Andratx. También regresó al eje de la defensa David Sellés tras cumplir el partido de sanción, a la vez que el extremo zurdo Isi Aguado también lideró su carril en tierras baleares.

El partido arrancó con un Castellón B atrevido y ofensivo y un conjunto balear que se jugaba la vida y saltó al terreno de juego con mucha intensidad. Así las cosas, la primera aproximación digna de mencionar fue una acción del mencionado Isi Angulo, desde su carril, en el minuto 17, así como una triple ocasión de los albinegros en el minuto 20 con dos buenas paradas del arquero local, Elías Ramírez, dos de ellas a dos cabezazos de los castellonenses.

La defensa albinegra se tuvo que esforzar para sacar los balones bombeados. / CE Andratx

El Andratx, que nunca le perdió la cara al partido y centró varios balones en el área albinegra, apuró al máximo y en el último segundo (45+5) de la primera parte consiguió abrir el marcador con un remate del extremo Euge a la salida de un córner y tras dos rechaces, para derramar un jarro de agua muy fría a la escuadra de la capital de la Plana dirigida por Óscar López. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Segunda parte

El segundo tiempo se hizo corto porque el filial del Castellón buscaba el empate y las manecillas del reloj no corrían, volaban como demonios. El técnico catalán del conjunto albinegro poco a poco empezó a mover el banquillo, a buscar soluciones para contrarrestar el gol local que llegó en la prolongación. Con la firma del joven Óscar Albiol, el más pequeño de la clase, tras un pase de Carlos Segura y tras un rechace de un defensa con la mano, que le costó la roja.

Óscar Albiol, el primero por la izquierda, en el banquillo antes de saltar al campo. / CE Andratx

El próximo compromiso para los muchachos de Óscar López será el próximo sábado, día 14, a las 12.00 horas contra el Sant Andreu en las Instalaciones de Gaetà Huguet.

Ficha técnica:

-1- Andratx: Elías Ramírez; Sanchís, Bauzá, Kevin (Hermelo, min. 22), Nicoli; Garry (Tello, min. 59), Marc Muñoz, Luis Navarro, Euge (Sergi, min. 46); Pablo Gálvez (Kata, min. 88) y Llabres (Nacho, min. 88).

-1- Castellón B: Sergi Torner; Charbel (Terma, min. 59), Sellés, Almiñana; Jorge Domino, Gabarri (Josep Díaz, min. 81), Montero, Jacobo de Oro (Albiol, min. 59); Carlos Segura, Rubén Catalá (Font, min. 72) e Isi Aguado (Santamaría, min. 72).

Goles: 1-0. Min. 45+5: Euge. 1-1. Min. 90+3: Óscar Albiol.

Árbitro: Lluis Espallargas Casellas (Barcelona). Amonestó a los locales Gálvez, Nicoli, Luis Navarro y dos a Carlos (min. 93); y a los visitantes Almiñana, Gabarri y Segura.

Campo: Municipal Sa Plana.

Entrada: 400 espectadores.