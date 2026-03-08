Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno de los jugadores del Castellón ante la Real Sociedad B | Vota al mejor

Los albinegros cayeron derrotados por 4-2 ante el filial txuri-urdin en un partido marcado por los errores defensivos y el epílogo delicado

Ousmane Camara anotó su octavo tanto esta temporada.

Ousmane Camara anotó su octavo tanto esta temporada. / LaLiga

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

Real Sociedad B y CD Castellón volvieron a firmar un partido loco, esta vez con triunfo txuri-urdin (4-2) y un epílogo delicadísimo: el árbitro activó el protocolo antirracista por un presunto insulto de Alberto Jiménez al japonés Kazunari Kita cuando el marcador ya era 4-2, hecho recogido en el acta.

En lo deportivo hubo de todo: seis goles, otro anulado, dos penaltis revisados por el VAR (uno por bando), tres remates a los palos y un ritmo de ida y vuelta que recordó al 5-4 del SkyFi Castalia.

El Castellón encadena tres jornadas sin ganar. La tarde empezó torcidísima: pérdida de Fabrizio Brignani y Romain Matthys lento para el 1-0 al minuto. Respondió rápido con asistencia de Ousmane Camara y empate de Álex Calatrava, pero otro error propició el 2-1. El guineano igualó tras un fallo de Aitor Fraga en un córner. En la segunda parte, Job Ochieng hizo el 3-2 (68’) y Arkaiz Mariezkurrena sentenció en el descuento.

Aquí están las notas del encuentro, a juicio de el Periódico Mediterráneo.

El mejor: Cala

|6| El barcelonés arrojó un poco de luz, anotando el que era el momentáneo 1-1. Lo intentó.

Matthys

|4| El primer gol, al minuto, donde no estuvo bien de reflejos, marcó una tarde para olvidar en la que encajó cuatro.

Brignani

|4| Flojo encuentro contra el Racing y peor todavía en Zubieta, donde adoleció de una falta de contundencia.

Alberto

|5| No fue su mejor encuentro, con un 3-2 en el que le faltó poco para parar a Obieng. Señalado en el incidente postrero.

Salva Ruiz

|4| Con problemas para cerrar su ‘puerta’ en el primer tiempo, donde el capitán concedió demasiados espacios.

Raúl Sánchez

|5| Se le echó en falta en el primer tiempo a la hora de blindar su lado. Arriba, tuvo varias opciones para marcar.

Gerenabarrena

|6| Mejoró tras el descanso, cuando el encuentro no se convirtió en un ida y vuelta constante. Aprobado.

Diego Barri

|4| Penalizado, al igual que contra el Racing, por la falta de control del encuentro por parte del conjunto albinegro.

Cipenga

|6| Nadie cuestiona su insistencia, aunque no le terminó de salir ese regate ganador frente a la Real Sociedad B.

Pablo Santiago

|4| Escasa producción ofensiva, más allá de haber lanzado el ataque en el empate de Cala. Relevado en el descanso.

Camara

|6| Asistente en el 1-1, el guineano estuvo luego enredado en la retaguardia donostiarra. También marcó el 2-2.

También jugaron

Suero |6|. Revulsivo de nuevo.

Mabil |5|. Sin relevancia.

Álvaro García |5|. Otro casi suyo.

Tincho |5|. Correcto.

Noticias relacionadas y más

Jakobsen |4|. Diluido.

