El Almería no falla ante la Cultural y le arrebata la segunda posición al Castellón: Así está la lucha por el ascenso a Primera

El conjunto andaluz alcanza los 52 puntos, tres más que el Castellón, que continúa en tercera posición, igualado con el Deportivo y uno más que Las Palmas y el Málaga, que cierra el play-off

Imagen del partido ante la Real Sociedad B.

Imagen del partido ante la Real Sociedad B. / LALIGA HYPERMOTION

Aitor Aguirre

Castellón

Cómo está la Liga Hypermotion después de 29 jornadas... a 13 para el final. Es decir, justo resta el último cuarto del campeonato, con todo en juego por abajo y por arriba con una preciosa e igualada lucha por el ascenso. El CD Castellón, a pesar de las últimas dos derrotas, continúa en una privilegiada tercera posición con 49 puntos, pero ha perdido la segunda posición (ascenso directo), ahora en manos del Almería tras vencer a la Cultural Leonesa por 3-0 este lunes con goles de Arribas y Thalys.

Una pelea que se prevé frenética hasta el final, con numerosos equipos peleando por el ascenso directo y también por acceder a puestos de promoción. El Racing es el que lleva ventaja tras sus últimas victorias y lidera la tabla con 56 puntos, cuatro más que el Almería y siete más que el conjunto albinegro.

Igualado con el Castellón está el Deportivo, que también perdió esta jornada contra el Granada. En quinto lugar aparece Las Palmas con 48 tras sumar dos triunfos consecutivos de una manera muy holgada. Cierra los puestos de play-off el Málaga con 48 puntos. Los andaluces perdieron dos puntos en casa contra el Valladolid, con un gol en el descuento.

Calatrava, ante la Real Sociedad B.

Calatrava, ante la Real Sociedad B. / LALIGA HYPERMOTION

En estos monentos, el colchón del Castellón es de tres puntos sobre el séptimo clasificado, que se quedaría fuera del play-off. El Burgos ocupa dicha plaza con 46, mientras el Ceuta es octavo con 44 y el Sporting noveno con 42. Ya con 41, a siete del Málaga, están situados el Eibar y el Córdoba, relativamente lejos pero en esta categoría cualquiera puede coger una racha y meterse arriba, o viceversa. Así es la Liga Hypermotion.

El Almería no falla ante la Cultural y le arrebata la segunda posición al Castellón: Así está la lucha por el ascenso a Primera

