La 'chulesca' celebración de Íñigo Vicente una semana después de la tangana en el SkyFi Castalia

Está dando que hablar Íñigo Vicente en las últimas semanas. El jugador del Racing de Santander, uno de los mejores futbolistas de LaLiga Hypermotion, fue uno de los protagonistas en la victoria del conjunto cántabro, marcando un tanto y realizando una celebración que ha sido muy comentada en redes sociales.

Todo ello, además, con la resaca todavía muy presente de la tangana vivida en el SkyFi Castalia, después de que el mediapunta provocara a la afición del CD Castellón en unas imágenes, en las que su novia también fue protagonista en la zona de Tribuna, que dieron mucho que hablar tras la derrota albinegra frente al Racing.

Íñigo Vicente manda besos a la grada. / LALIGA HYPERMOTION

Con 2-1 en el marcador, Íñigo Vicente aprovechó un grave error del portero del Córdoba, al que robó el balón prácticamente sobre la línea de gol para firmar el 3-1. Lo más llamativo fue la imagen de la celebración, que para algunos es sinónimo de aura y para otros más bien de cierta chulería.

Tras marcar, se subió a la grada, se agarró a la barra y se quedó mirando a los aficionados del Racing, que festejaban el tanto. Instantes más tarde, se llevó la mano al escudo mientras llegaban sus compañeros y, ya al bajar, remató la escena besándose el escudo.