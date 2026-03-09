¡La encuesta que mide el optimismo del albinegrismo! ¿En qué puesto acabará el Castellón la temporada?

La derrota del CD Castellón en Zubieta ante la Real Sociedad B (4-2) ha tenido un impacto que va mucho más allá de perder tres puntos. En lo deportivo, el tropiezo confirma una semana para olvidar: el equipo albinegro enlaza un nuevo frenazo en su carrera por el ascenso a LaLiga EA Sports y deja la sensación de haber entrado en una fase de fragilidad, justo cuando la liga aprieta. El golpe llega, además, con lectura clasificatoria: el Castellón sigue en la zona alta, pero el margen de error se estrecha en la pelea con el líder Racing y con el grupo perseguidor.

El partido fue caótico y de “ocasiones para ambos”, pero el Castellón volvió a pagar caro sus desajustes defensivos: encajó en el minuto uno tras un error atrás, empató, volvió a conceder y terminó cayendo en una tarde de ida y vuelta donde el Sanse castigó cada concesión.

La autocrítica de Pablo Hernández fue contundente: reconoció una sensación “muy mala” y admitió que el equipo “regaló” el partido desde el arranque por falta de concentración, un diagnóstico que alimenta el debate sobre si el Castellón ha perdido solidez en el momento decisivo.

Pero la repercusión más delicada está en el epílogo. Con el 4-2 ya en el marcador, el árbitro Alonso de Ena Wolf activó el protocolo antirracista por un presunto insulto a Kazunari Kita. El acta recoge que el japonés denunció que Alberto Jiménez le dijo “puto chino”, aunque añade que ningún miembro del equipo arbitral lo escuchó.

Este punto abre un frente institucional: el precedente inmediato del caso Omar El Hilali–Rafa Mir indica que el Comité de Disciplina suele iniciar una información reservada para recabar pruebas antes de decidir si abre expediente o archiva; mientras el Castellón queda ahora expuesto a un foco mediático indeseado en plena pelea por el objetivo.

A esa carga se suma la gestión deportiva de la próxima jornada: el Castellón viaja a El Molinón para medirse al Sporting (domingo 15 de marzo del 2026, a las 21.00 horas), en un partido de máxima exigencia, todavía con el equipo buscando reencontrarse con su mejor versión. En resumen, Zubieta deja al Castellón tocado en tres frentes: puntos, sensaciones y reputación, con una derrota que obliga a reaccionar ya para que el bache no se convierta en tendencia.

