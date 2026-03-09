¿Qué le pasa al Castellón? Las cinco causas del frenazo en seco

Del liderato a poder verse fuera del ascenso directo en dos semanas. Un punto de nueve han alejado el primer puesto de los albinegros, a expensas del Almería-Cultural Leonesa de este lunes, 9 de marzo del 2026, por la noche (20.30 horas).

Aunque en escenarios y contextos radicalmente opuestos, de la caldera del SkyFi Castalia a la mayor tranquilidad de Zubieta, las derrotas contra el Racing de Santander y el filial de la Real Sociedad han tenido varios denominadores comunes. Aquí van cinco de ellos, una serie de asignaturas pendientes para revertir la dinámica y volver a ser el Castellón que ha sido, a 13 jornadas de la conclusión.

Las claves

Partidos de ida y vuelta. La primera conclusión es que el Castellón ha permitido que tanto en el 1-3 como en el 4-2 los encuentros se han convertido en un correcalles. Resulta significativo como los dos sostenes del centro del campo, Beñat Gerenabarrena y Diego Barri, hayan perdido influencia en estas dos últimas fechas, especialmente el salmantino, cambiado en el descanso en el anterior encuentro en casa y también en Zubieta, al poco de producirse el 3-2. Tener la pelota no es sinónimo de tener el mando de un encuentro. Paradójicamente, el Castellón tuvo un 64% la posesión contra los cántabros y más aún el sábado (67%) frente al Sanse, aunque esta cifra tiene dos lecturas: la primera, es que ha estado más tiempo por detrás en el marcador. Y la segunda, que aparece en el debe, es la transición tras pérdida, muy castigados los orelluts en las transiciones, lo que le ha llevado a permitir 12 remates al Racing y 17 al filial txuri-urdin (según, siempre, las estadísticas de LaLiga). Errores reiterativos. El Castellón cavó la fosa ante el líder de LaLiga Hypermotion con tres goles en un 25 minutos (un equipo que aspira a subir no se lo puede permitir). Ni tampoco recibir un gol al minuto de empezar, ni tampoco al minuto de haber empatado a uno, como en Donostia. Fabrizio Brignani, que rescató con mérito un punto a un Castellón con 10 en Las Palmas, ha estado especialmente permeable en los dos últimos envites, ambos como titular. Y hasta el muy fiable Romain Matthys pudo hacer bastante más en el 1-0 de la Real B.

Falta de puntería. No, no ha sido, el Castellón, un desastre, por si la gente ha podido entender este mensaje. Porque aunque Racing y Real Sociedad B ha superado a los de Pablo Hernández, el Castellón ha tenido sus ocasiones. Quince remates para un gol ante el Racing ¡y 23 para dos tantos en Zubieta! Según la cuenta StatsSegunda, estos 23 tiros (ocho a puerta) es el mejor dato de remates totales del Castellón esta temporada repitiendo los datos del partido de la primera vuelta ante la Real B. Un cara a cara que ha generado 15 tantos (después del 5-4 del SkyFi Castalia), la mejor cifra en la categoría de plata desde la temporada 2010/2011, con idéntico guarismo en el derbi entre el Valladolid y el Numancia (4-5 en el José Zorrilla y 3-3 en Los Pajaritos).