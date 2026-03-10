El nuevo equipo del exentrenador del CD Castellón Sergi Escobar

Llevaba tiempo con el gusanillo haciéndole cosquillas porque tanto tiempo sin entrenar no lo soporta. Y hace pocas horas la UD Torre del Mar ha hecho pública la contratación del técnico almassorense Sergi Escobar para dirigir al equipo malagueño, al menos, hasta final de temporada.

Lo hará en el grupo IV de Tercera Federación (Andalucía Oriental y Melilla), en un equipo que es cuarto en estos momentos y que ocupa plaza por pelear por el ascenso a Segunda Federación.

A pesar de esa cuarta plaza, el club decidió prescindir del anterior técnico, David Campaña, como consecuencia de los últimos resultados y como medida preventiva para evitar perder más puestos en la tabla clasificatoria. Hasta allí llega Sergi Escobar que entrenó al CD Castellón en varias etapas y que ha estado cerca de un año sin entrenar, desde que fuese destituido en el Badalona Futur. Dejó de ser el entrenador del conjunto escapulado el 23 de febrero de 2025 tras caer en casa 0-2 ante el Atlético Baleares.

Noticias relacionadas

Sergi Escobar, en el banquillo del SkyFi Castalia. / MANOLO NEBOT

Sergi Escobar, el técnico que logró en 2018 el ascenso del CD Castellón que puso fin a siete temporadas en Tercera, llega ahora a la UD Torre del Mar, cuarta clasificada con 41 puntos, por los 43 del Arenas de Armilla (tercero), los 50 del CF Motril (segundo) y los 51 del CP Mijas Las Lagunas (líder del grupo). En su equipo Sergi Escobar contará con un mito en el terreno de juego como es el Toro Acuña, de 38 años, ex del Cádiz, Salamanca, Real Madrid Castilla, Recreativo, Girona, Watfort, Olimpia