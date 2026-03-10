Conexión Orellut | El Sanse aprovecha los errores de un CD Castellón vulnerable y acelerado

Podcast | Mediterráneo
En Conexión Orellut analizamos las claves de la derrota del CD Castellón en Donosti ante el Sanse, en un partido en el que los errores defensivos penalizaron al conjunto albinegro.
Con José Luis Gual, Elías Martí, Toni Gascó y Manu Irún, además del análisis de David Jorques, que repasa los datos y métricas que explican el encuentro
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
