Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra corredor MediterráneoAgresión a sanitariaTiempo en MagdalenaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026Jubilación anticipada
instagramlinkedin

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El Sanse aprovecha los errores de un CD Castellón vulnerable y acelerado

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El Sanse aprovecha los errores de un CD Castellón vulnerable y acelerado

El Sanse aprovecha los errores de un CD Castellón vulnerable y acelerado / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos las claves de la derrota del CD Castellón en Donosti ante el Sanse, en un partido en el que los errores defensivos penalizaron al conjunto albinegro.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Elías Martí, Toni Gascó y Manu Irún, además del análisis de David Jorques, que repasa los datos y métricas que explican el encuentro

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
  2. El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
  3. La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
  4. Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?
  5. Galería | La trifulca del Castellón-Racing en la grada y en el campo, con Iñigo Vicente, en imágenes
  6. En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar
  7. Voulgaris y el Castellón, un éxito que trasciende fronteras
  8. Pablo Hernández, sobre el arbitraje sufrido por el Castellón: 'Es lo que nos está tocando esta temporada

El nuevo equipo del exentrenador del CD Castellón Sergi Escobar

El nuevo equipo del exentrenador del CD Castellón Sergi Escobar

Conexión Orellut | El Sanse aprovecha los errores de un CD Castellón vulnerable y acelerado

Conexión Orellut | El Sanse aprovecha los errores de un CD Castellón vulnerable y acelerado

LaLiga incluye en sus denuncias el supuesto insulto de Alberto Jiménez

LaLiga incluye en sus denuncias el supuesto insulto de Alberto Jiménez

Dos nuevos horarios para el CD Castellón: el viaje a Albacete y la Semana Santa

Dos nuevos horarios para el CD Castellón: el viaje a Albacete y la Semana Santa

Óscar Albiol, la perla del Castellón: 16 añitos... y el goleador más joven en la historia de Segunda Federación

Óscar Albiol, la perla del Castellón: 16 añitos... y el goleador más joven en la historia de Segunda Federación

Las expulsiones y los ciclos de amarillas masacran al Castellón: ¡11 sanciones en este 2026!

Las expulsiones y los ciclos de amarillas masacran al Castellón: ¡11 sanciones en este 2026!

El Almería no falla ante la Cultural y le arrebata la segunda posición al Castellón: Así está la lucha por el ascenso a Primera

El Almería no falla ante la Cultural y le arrebata la segunda posición al Castellón: Así está la lucha por el ascenso a Primera

La 'chulesca' celebración de Íñigo Vicente una semana después de la tangana en el SkyFi Castalia

La 'chulesca' celebración de Íñigo Vicente una semana después de la tangana en el SkyFi Castalia
Tracking Pixel Contents