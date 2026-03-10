Las expulsiones y los ciclos de amarillas masacran al Castellón: ¡11 sanciones en este 2026!

¿Quién falta este partido por acumulación de tarjetas o por expulsión? Desgraciadamente, esta es una pregunta que los aficionados del CD Castellón se están realizado durante los últimos partidos, ya que las sanciones están masacrando al cuadro de Pablo Hernández desde el inicio del 2026, con una tendencia acentuada que está castigando especialmente la línea defensiva.

En el lado positivo, las lesiones sí que están respetando al conjunto albinegro, aunque Brignani se perdiera el partido contra la Real Sociedad B por unas molestias. No en vano, la única ausencia por un tema físico durante este tramo de la temporada ha sido la de Douglas Aurelio, que pasó de nuevo por el quirófano por una lesión en el menisco.

11 sancionados en 2026

Los datos no mienten y en este 2026 el Castellón ha perdido a 11 jugadores por sanción. En el estreno ante el Huesca (4-1), Lucas Alcázar fue expulsado y se perdió la visita a Granada, donde regresó Brian Cipenga tras la Copa de África. Contra el Leganés, Pablo Hernández no tuvo que lamentar ninguna ausencia por sanción. Sí en el empate sin goles en Zaragoza, donde Alberto, el jugador con más amarillas de la plantilla (7) cumplió su ciclo.

Lax Franco expulsó a Pablo ante el Racing. / GABRIEL UTIEL BLANCO

De dos en dos el último tramo

En el triunfo ante el Andorra (2-0), Brignani y Mellot recibieron dos amonestaciones que iniciaron una secuencia que está penalizando al Castellón durante este tramo. Ambos no estuvieron en la goleada en Valladolid, partido en el que debutó Ismael Fadel, que jugó de lateral derecho.

Una semana más tarde, no hubo damnificados ante el Dépor, pero Barri y Doué vieron la quinta amarilla, dejando el centro del campo con escasos efectivos para la dura visita a Las Palmas, donde fue expulsado Sienra y Ousmane Cámara recibió la quinta amarilla, perdiéndose ambos el duelo clave ante el Racing. Contra el líder, Mellot recibió la roja directa y Alcázar la quinta amarilla, dejando a Pablo Hernández sin sus laterales titulares ante la Real Sociedad B.

En Gijón no estará Salva Ruiz, con Isra Suero y Beñat Gerenabarrena apercibidos. Unas sanciones que están castigando al Castellón con ausencias importantes.