LaLiga incluye en sus denuncias el supuesto insulto de Alberto Jiménez

LaLiga ha incluido la activación del protocolo contra el racismo durante el partido entre la Real Sociedad B y el CD Castellón en su informe semanal al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia.

Como es sabido, casi al final del partido, el futbolista local Kita comentó al colegiado que el jugador albinegro Alberto Jiménez le había insultado con las palabras "puto chino". Como consecuencia, se activó el protocolo. Ningún miembro del equipo arbitral escuchó el supuesto insulto del jugador del CD Castellón.

Ahora, lo más probable, y como ha ocurrido con el reciente caso de Rafa Mir, es que el Comité de Disciplina opte por no sancionar de oficio y abra una investigación/información reservada para esclarecer lo ocurrido.

El apunte de LaLiga

1. En el minuto 90 + 4 de partido, se activó el protocolo contra el racismo debido a que el dorsal nº15 de la Real Sociedad "B", Kita, trasladó al colegiado del encuentro de que el dorsal nº5 del CD Castellón, Alberto Jiménez, se dirigió a él como "puto chino", no siendo escuchado por ningún miembro del equipo arbitral, como así reflejaron en el acta del partido.

Otras denuncias

Además, LaLiga incluyó en su informe semanal la interrupción del partido Getafe-Betis de la última jornada por la intervención de la Policía, así como el cántico "Asencio Muérete" en Balaídos y el lanzamiento de botellas también en Vigo y Málaga.

Tras la jornada 27 de LaLiga EA Sports, LaLiga enumeró diez incidencias en el Getafe-Betis, entre ellas la detención del partido durante unos cinco minutos tras activarse la primea fase del protocolo contra la violencia, como reflejó el acta arbitral.

Getafe - Betis. / EFE

"En el minuto 6 de partido, un grupo de aficionados locales situados en el Fondo Sur Bajo abandonó sus localidades y se dirigió hacia la zona ocupada por aficionados visitantes con la intención de enfrentarse a ellos. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y el árbitro procedió a detener el encuentro durante unos 5 minutos tras activar la primera fase del protocolo contra la violencia", señala LaLiga.

Más insultos

Los insultos al Betis y al Leganés en ese encuentro aparecen a su vez en la denuncia, más los proferidos contra el Real Madrid y España en Balaídos, incluido el lanzamiento de una botella a un jugador madridista que no le impactó y el cántico "Asencio, muérete" en una ocasión.

También refleja insultos dirigidos al Barcelona y su afición por parte de seguidores del Athletic Club en San Mamés en nueve momentos del partido y el mensaje coreado una vez "Arriba con la goma 2 que en Euskadi se prepara, pim, pam, pum, la revolución".

Entre los incidentes de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, añade insultos al jugador visitante en el Málaga-Valladolid Iván Alejo y al periodista Isaac Fouto en el Deportivo de La Coruña-Granada.