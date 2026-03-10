Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos nuevos horarios para el CD Castellón: el viaje a Albacete y la Semana Santa

LaLiga ha oficializado los horarios de las jornadas 32 y 33

Aficionados del CD Castellón en el Estadio SkyFi Castalia.

Aficionados del CD Castellón en el Estadio SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

El CD Castellón, que continúa inmerso en la pelea por el ascenso, ya conoce el horario de los próximos cuatro partidos de Liga. La secuencia comienza este domingo en Gijón contra el Sporting y culminará en Semana Santa, en el SkyFi Castalia contra el Almería.

Lo primero: este domingo, los albinegros visitarán al Sporting de Gijón en El Molinón. El encuentro dará comienzo el segundo domingo de las fiestas de la Magdalena, a las 21.00 horas.

Posteriormente, habrá que esperar hasta el lunes para volver a ver fútbol en el SkyFi Castalia. El duelo entre el Castellón y la Cultural Deportiva y Leonesa cerrará la jornada en Segunda División. El partido se celebrará el lunes 23 de marzo a las 20.30 horas.

Los nuevos horarios

Este martes, LaLiga ha hecho oficiales dos nuevos horarios. El Castellón cerrará marzo visitando al Albacete en el Carlos Belmonte. El partido ha sido programado para el sábado 28 de marzo a las 21.00 horas. Se espera que sea uno de los desplazamientos más multitudinarios de la temporada.

Orelluts en el SkyFi Castalia.

Orelluts en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

También se ha oficializado el primero de los dos partidos de Semana Santa. El Castellón jugará contra el Almería en uno de los partidos más esperados del año. El partido ha sido fijado para el Jueves Santo: 2 de abril a las 20.00 horas en el SkyFi Castalia.

Es probable, por tanto, que el siguiente partido (también en casa) se juegue el lunes 6 de abril. El rival es el Granada. Pero todavía no es oficial.

El nuevo equipo del exentrenador del CD Castellón Sergi Escobar

Dos nuevos horarios para el CD Castellón: el viaje a Albacete y la Semana Santa

Óscar Albiol, la perla del Castellón: 16 añitos... y el goleador más joven en la historia de Segunda Federación

Las expulsiones y los ciclos de amarillas masacran al Castellón: ¡11 sanciones en este 2026!

El Almería no falla ante la Cultural y le arrebata la segunda posición al Castellón: Así está la lucha por el ascenso a Primera

La 'chulesca' celebración de Íñigo Vicente una semana después de la tangana en el SkyFi Castalia

¡La encuesta que mide el optimismo del albinegrismo! ¿En qué puesto acabará el Castellón la temporada?

¿Qué le pasa al Castellón? Las cinco causas del frenazo en seco

