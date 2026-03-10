Dos nuevos horarios para el CD Castellón: el viaje a Albacete y la Semana Santa

El CD Castellón, que continúa inmerso en la pelea por el ascenso, ya conoce el horario de los próximos cuatro partidos de Liga. La secuencia comienza este domingo en Gijón contra el Sporting y culminará en Semana Santa, en el SkyFi Castalia contra el Almería.

Lo primero: este domingo, los albinegros visitarán al Sporting de Gijón en El Molinón. El encuentro dará comienzo el segundo domingo de las fiestas de la Magdalena, a las 21.00 horas.

Posteriormente, habrá que esperar hasta el lunes para volver a ver fútbol en el SkyFi Castalia. El duelo entre el Castellón y la Cultural Deportiva y Leonesa cerrará la jornada en Segunda División. El partido se celebrará el lunes 23 de marzo a las 20.30 horas.

Los nuevos horarios

Este martes, LaLiga ha hecho oficiales dos nuevos horarios. El Castellón cerrará marzo visitando al Albacete en el Carlos Belmonte. El partido ha sido programado para el sábado 28 de marzo a las 21.00 horas. Se espera que sea uno de los desplazamientos más multitudinarios de la temporada.

Orelluts en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

También se ha oficializado el primero de los dos partidos de Semana Santa. El Castellón jugará contra el Almería en uno de los partidos más esperados del año. El partido ha sido fijado para el Jueves Santo: 2 de abril a las 20.00 horas en el SkyFi Castalia.

Es probable, por tanto, que el siguiente partido (también en casa) se juegue el lunes 6 de abril. El rival es el Granada. Pero todavía no es oficial.