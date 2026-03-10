Óscar Albiol, la perla del Castellón: 16 añitos... y el goleador más joven en la historia de Segunda Federación

Óscar Albiol está rompiendo todos los registros en Segunda Federación. Se convirtió en el futbolista más joven en debutar entre los 90 equipos de los cinco grupos de la categoría y el pasado domingo se convirtió en el más novel en marcar un gol. Un gol que le valió al CD Castellón B (min. 94) para sumar un punto en el campo del Andratx.

Óscar Albiol durante un entrenamiento. / JUAN FRANCISCO ROCA

El prometedor futbolista de la cantera del CD Castellón está asombrando por su adaptación a una exigente y dura categoría como donde hay muchos futbolistas que le doblan en edad (o incluso más) ya que su categoría natural es juvenil de primer año (16 años). Con esa edad se convirtió el 25 de enero en el jugador más joven en debutar en toda la categoría. El pasado domingo, por ende, se convirtió en el más joven en anotar un gol. Fue a la desesperada en el minuto 94 para lograr empatar en el campo del Andratx (1-1). Séptimo encuentro con la elástica del filial y primer gol, tras apenas sumar 79 minutos en la categoría.

Hay que decir que Óscar Albiol es ahora el segundo jugador más joven en debutar porque el pasado 28 de febrero el futbolista Ebrima Tunkara le quitó el récord, al debutar con 15 años, con Barcelona Atlètic en el campo del Valencia Mestalla (0-2). Óscar Albiol Giner nació en Benicarló un 14 de junio de 2009 y Ebrima Tunkara Yataberreh lo hizo en Lamoi (Gambia) un 10 de marzo de 2010. Con todo el futuro por delante, la perla albinegra sigue rompiendo registros.