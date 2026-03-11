Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellón negocia con la República Democrática del Congo: ¿Cuántos partidos se perderá Cipenga?

El extremo del conjunto albinegro fue nombrado el mejor jugador de LaLiga Hypermotion en febrero y es un jugador crucial para Pablo Hernández

No estará seguro en los duelos ante el Albacete y el Almería

Brian Cipenga, se quedó sin participar en el triunfo de Congo frente a Nigeria.

Brian Cipenga, se quedó sin participar en el triunfo de Congo frente a Nigeria. / Redacción

Aitor Aguirre

Castellón

Brian Cipenga es un jugador vital para el CD Castellón y el mes de febrero fue galardonado como el mejor jugador de febrero en LaLiga Hypermotion. Desborde, velocidad y un incordio para los laterales rivales. Su enorme nivel no ha pasado desapercibido para el seleccionador de la República Democrática del Congo, que ha convocado al extremo para su su encuentro de clasificación al Mundial 2026 el próximo 31 de marzo.

Su selección tiene que disputar la final de la repesca y su rival saldrá del ganador del encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica. Será la cuarta vez que el extremo albinegro vaya convocado con su selección, todas ellas como jugador albinegro.

Brian Cipenga, con el esférico en el Real Sociedad B-Castellón

Brian Cipenga, con el esférico en el Real Sociedad B-Castellón / CD Castellón

¿Cuántos partidos se perderá?

Hay que destacar que el Castellón está negociando con la Federación de la República Democrática del Congo para que el internacional se pueda incorporar mas tarde con su selección y que se pierda dos partidos en lugar de tres.

El internacional congoleño tiene que estar el 24 de marzo ya en la concentración con su selección, cuando el Castellón reciben el lunes 23 de marzo a la Cultural y Deportiva Leonesa (20.30 horas). Este es el encuentro para el que solicitará el club una autorización a la federación congoleña para que pueda jugar.

Noticias relacionadas y más

Con ello y dado que Congo jugará frente al ganador del Nueva Caledonia-Jamaica el 31 de marzo, Cipenga será baja segura el 28 de marzo ante el Albacete y el 2 de abril contra el Almería. Si la selección congoleña vence este duelo, se clasificará para el Campeonato del Mundo que se juega el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá

TEMAS

