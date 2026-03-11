CD Castellón | Ante la duda, más convicción: «Seguimos con la misma ilusión»

El CD Castellón no enlazaba dos derrotas desde octubre. El extraordinario rendimiento del equipo de Pablo Hernández convirtió lo excepcional en natural, y viceversa. En busca del equilibrio, el vestuario se esforzó por relativizar el éxito y encuentra ahora el ánimo idóneo para encajar un par de tropiezos. Así lo explicó ayer Tincho Conde, protagonista en la bodeguilla magdalenera de Mediterráneo.

«Estamos bien, con ánimo», resumió Tincho. Los orelluts cayeron a la tercera plaza después de que la victoria del Almería se uniera a la derrota albinegra ante el Sanse. «Estamos con ganas de que llegue ya el domingo para cortar esta mala racha que llevamos. Seguimos con la misma ilusión y motivados para afrontar lo que queda», añadió el carrilero.

La receta del vestuario es clara: ante la duda, más convicción si cabe. «Tenemos que confiar en lo que venimos haciendo durante toda la temporada. Sabemos lo que tenemos que hacer, confiamos en que somos un equipo, somos una piña, y tenemos que concentrarnos en nosotros y no enfocarnos en lo que hagan los demás», desarrolló el gallego, que disputó unos minutos el pasado sábado contra la Real Sociedad B y aspira a participar el domingo en la visita al Sporting en El Molinón (21.00 horas).

«Va a ser un partido muy complicado», advirtió Tincho. «Va a ser una lucha porque ellos también están peleando por estar ahí (el Sporting es noveno y aspira al play-off). Es un histórico y va a ser un partido bonito en un gran campo y con un gran ambiente», dijo.

El proceso personal

Martín Conde Gómez, alias Tincho, cumplirá 23 años a final de mes. La aventura castellonense es la primera lejos de Galicia. El ourensano comenzó en el colegio (Carmelitas) jugando a fútbol sala. En la pista siguió también en el siguiente club, el Pabellón, donde ya pasó al fútbol 7. En alevines lo fichó el Real Club Celta de Vigo, donde escaló en la cantera y llevaba varias campañas en el filial.

Suero, Camara y Tincho celebran un gol del Castellón en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Este verano, Tincho aceptó la ambiciosa propuesta del Castellón, que lo firmó por cuatro temporadas (hasta junio del 2029) y lo valora como proyecto a medio y largo plazo. «Está siendo un año difícil», admitió el futbolista zurdo. «Es verdad que no estoy teniendo los minutos que me gustaría tener, obviamente, pero está siendo un año de mucho aprendizaje. Es mi primer año siendo futbolista profesional, de mucha mejoría a nivel mental y físico», explicó. «Estoy contento conmigo mismo», valoró el gallego.

En lo que va de curso, entre Liga y Copa, ha participado en 10 partidos, sumando 288 minutos.