El Comité de Disciplina investigará el presunto insulto racista de Alberto Jiménez al japonés Kazunari Kita

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó la instrucción de una información reservada para esclarecer lo ocurrido en el partido Real Sociedad B-Castellón, por el presunto insulto racista que el jugador japonés del equipo donostiarra Kazunari Kita denunció haber recibido de un rival.

Alberto y Diego Barri, durante el calentamiento / CD Castellón

Según el acta arbitral, en el minuto 94 se activó el protocolo antirracista porque el jugador de la Real Sociedad B Kazunari Kita dijo al árbitro que el futbolista del Castellón Alberto Jiménez le llamó "puto chino", comentario que no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral.

Disciplina inició sus actuaciones para esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse, tras lo reseñado en el acta del encuentro (4-2) de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion en el apartado de otras observaciones.