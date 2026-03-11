Encuesta | ¿En qué época te gustaría que se inspirara la nueva equipación retro del CD Castellón?

El CD Castellón será uno de los clubs participantes en la novedosa Jornada Retro de LaLiga. Además, aprovechando el evento, el club albinegro lanzará a la venta una equipación retro, con unidades limitadas, que será presentada el próximo jueves 19 de marzo en la Fashion Week de Madrid.

La Jornada Retro se celebrará del 10 al 13 de abril. Al Castellón le tocará a domicilio. En concreto, en el feudo del Mirandés, en día y hora todavía por concretar. Será la primera Jornada Retro de la historia de LaLiga, una acción inédita en el fútbol profesional europeo donde la mayoría de los equipos saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial para la ocasión.

Asimismo, la llamada Jornada Retro se extenderá más allá de las equipaciones y del propio desarrollo de los partidos, según explica el club orellut, «configurándose como una iniciativa transversal que implicará a clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema LaLiga».

Además, la retransmisión de los partidos será especial. La experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital, «una puesta en escena global que refuerza la coherencia de la acción y convierte la Jornada Retro en una celebración compartida del pasado y el presente del fútbol».

Las equipaciones de todos los clubs participantes (38) serán presentadas en la MBFWMadrid (Fashion Week), llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa.

Homenaje

«La Jornada Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubs y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición», destaca Jaime Blanco, el director de Oficina de Clubs de LaLiga.

Cabe recordar que el Castellón, en diciembre del 2024, lanzó, junto a la empresa Coolligan, una réplica de la segunda equipación de la temporada 1990/91, inspirada en el soviético Igor Dobrovolski.