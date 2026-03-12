Angustiado, sin su capitán y con sensibles bajas: así está el Sporting antes de recibir al Castellón

El Real Sporting-CD Castellón de este domingo, 15 de marzo del 2026, a las 21.00 horas, se vive en Gijón como una final. Con el ascenso directo ya casi imposible, a 10 puntos, el objetivo real del conjunto rojiblanco pasa por alcanzar la sexta plaza, que tiene a seis. Por eso, todo lo que no sea ganar al CD Castellón supondrá un nuevo golpe para un club con enorme peso histórico, pero atrapado otra vez en la presión de no quedarse fuera de la pelea por el play-off.

El encuentro llega, además, con una fuerte carga emocional y competitiva para el Sporting. El equipo asturiano busca sostenerse en la carrera por arriba en un momento de máxima exigencia, consciente de que el margen de error se ha reducido al mínimo. El contexto convierte el choque en una cita límite para los gijoneses, que necesitan responder ante su gente y evitar que la frustración vuelva a instalarse en torno a El Molinón.

Relevo en el banquillo

El conjunto rojiblanco comparece ahora bajo la dirección de Borja Jiménez, que tomó las riendas del banquillo tras la salida del exentrenador albinegro Asier Garitano. Y no deja de ser significativo que uno de los resultados que actuó como detonante de aquel relevo fuera precisamente el 3-1 de la primera vuelta en el SkyFi Castalia.

Aquel partido dejó huella y añade un punto más de tensión al reencuentro.

Atrás

Para esta cita, el Sporting llega condicionado por dos ausencias de mucho peso, una en clave defensiva y otra ofensiva.

La primera afecta directamente a la portería. Rubén Yáñez sufrió una lesión muscular en la derrota ante el Andorra y no estará disponible frente al Castellón. Su baja resulta especialmente sensible porque el guardameta lo había jugado todo en LaLiga EA Sports y se había convertido en una de las piezas más fiables del equipo.

A. M.

Su importancia se entiende aún mejor con un dato revelador. Entre los porteros del fútbol profesional español, solo Jan Oblak ha firmado más porterías a cero que Rubén Yáñez en las tres últimas temporadas. El esloveno suma 38, por las 34 del meta sportinguista. La ausencia del capitán, por tanto, no es menor. Ante el Castellón debutará bajo palos Christian Joel, guardameta hispano-cubano, en un partido de máxima exigencia y presión competitiva.

Arriba

La otra baja de enorme relevancia será la de César Gelabert. El mediapunta no podrá jugar por acumulación de tarjetas y su ausencia resta talento, desequilibrio y producción ofensiva a un equipo que necesita precisamente claridad y pegada en un partido límite. Gelabert ha firmado siete goles y tres asistencias y se ha consolidado como uno de los hombres más influyentes del Sporting esta temporada.

Más allá de esas dos ausencias principales, Borja Jiménez tampoco podrá contar con Mamadou Loum, Andrés Cuenca ni Nacho Martín.

La parte positiva para los rojiblancos la pone el regreso de Pablo Vázquez, que sí volverá a estar disponible para un encuentro con aroma de final.

Así llega el Sporting al duelo ante el Castellón: exigido por la clasificación, presionado por el contexto y debilitado por bajas sensibles. El equipo gijonés se juega mucho más que tres puntos en El Molinón. Se juega seguir creyendo en el play-off, sostener sus aspiraciones y evitar otro capítulo de decepción en una temporada marcada por la irregularidad.

Del otro lado estará un Castellón dispuesto a aprovechar cualquier grieta. Y ahí, entre urgencias locales y ambición visitante, se explica buena parte del peso de un partido que en Gijón ya se vive como una final.

El resumen

Bajas

Rubén Yáñez

Mamadou Loum

Andrés Cuenca

Nacho Martín

César Gelabert

Altas