Leo Ulloa repasa su paso por el CD Castellón: "Vendieron a Dealbert, Mario Rosas, Pepe Mora o Arana... y no me dejaron salir"

El exdelantero argentino Leonardo Ulloa recordó su etapa en el CD Castellón en una entrevista concedida al canal de Youtube Offsiders, donde repasó cómo se gestó su fichaje por el conjunto albinegro, su adaptación a la ciudad y el momento deportivo que vivió durante sus dos temporadas en Castalia.

En el inicio, explicó que que su llegada al Castellón se produjo en un momento clave de su carrera, tras un descenso en Argentina y con la sensación de que necesitaba cambiar de rumbo. "Venía de descender y aparece el Castellón. Mi hija tenía un año y a la que era mi esposa le digo: ‘Oye, nos tenemos que ir’. Yo sentía que mis puertas se habían cerrado en Argentina. Necesitaba un cambio y entonces aparece esta oportunidad", recordó.

La operación se gestó a través de su representante, Jorge Oliva, que ya tenía relación con el club después de haber llevado al delantero Tabares al Castellón, donde el objetivo era claro: luchar por el ascenso a Primera División. "Él había traído a Tabares y había hecho relación con José Manuel Ozuna, que era el dueño del Castellón. Necesitaban otro nueve porque el objetivo era ascender a Primera. Entonces, por medio de mi representante me conocen. Leo, que jugaba en San Lorenzo, habló bien de mí y hacen una oferta al club de unos 600.000 euros".

Sin embargo, su club no estaba convencido de aceptar esa cantidad, lo que llevó al propio Ulloa a intervenir para desbloquear la operación. "El club no me quería vender por ese dinero. Yo necesitaba irme. Mi representante me dice: ‘Habla con el presidente y dile lo que quieres’. Me planto delante del presidente y le digo: ‘Rafa, ¿a dónde voy a irme de préstamo? ¿Por qué no agarras la oferta?’. Y me responde: ‘Pero pibe, es poca la oferta, vos vales más’. Yo le dije que la oportunidad era ahora, que necesitaba jugar. Al final termina aceptando".

Ulloa, en el CD Castellón. / MEDITERRÁNEO

Le encantó vivir en Castellón

El delantero llegó a Castelló con la sensación de tener que demostrar su valía desde el primer día. "Vine con esa mentalidad. Venía por la puerta de atrás, a mostrar lo que podía dar. Por suerte las cosas empiezaron a salir y empecé a meter goles”.Ulloa también recordó lo sencillo que fue adaptarse a la ciudad y al entorno del club. "Como a los 14 años me fui de casa, salir no era algo nuevo para mí. El impacto fue positivo. Vine con la que era mi mujer y mi hija, el entorno era buenísimo. Había varios argentinos, el idioma y la cultura son muy parecidos y me adapté rápido. Playita en Benicàssim, Valencia cerca… había cositas, no estaba mal”.

Pol Bueso y Ulloa saludan a la afición del Castellón a la conclusión del encuentro contra el Cádiz en 2009. / Gabriel Utiel

Su explosión en el Castellón... que luchaba por el ascenso

Su buen rendimiento sobre el campo pronto despertó el interés de otros clubes. "El cambio fue positivo. Empecé a cambiar la alimentación, a entrenar mejor y a hacer goles. Hacía gol, hacía gol. Y escuchaba que el Betis me estaba mirando o que Osasuna me quería. Eso me retroalimentaba y pensaba: es por aquí”.

En aquel momento el Castellón marchaba tercero en la clasificación con Abel Resino en el banquillo, pero la salida del técnico rumbo al Atlético de Madrid cambió el rumbo de la temporada. "Estábamos con Abel Resino y terceros en Liga. A mitad de temporada el Atlético de Madrid se queda sin técnico y llaman a Abel, entonces Abel se va. El equipo andaba bien, teníamos buen equipo, y viene Paco Herrera. Paco es un fenómeno como técnico y una persona hermosa. Abel también. Son totalmente distintos, como el agua y el aceite, pero muy buenas personas".

Sin embargo, el equipo entró en una mala dinámica que acabó alejándolo de los puestos altos. "Tuvimos una racha de ocho partidos sin ganar sin explicarte el por qué. Caímos hasta la décima posición y se nos fue”.

Su segunda temporada, la del descenso

A nivel personal, Ulloa mantuvo su rendimiento goleador, lo que despertó el interés de Osasuna, que quería llevárselo a Primera División. "Yo termino con 14 o 15 goles y el que me quería firme era Osasuna. Yo quería irme a jugar a Primera, pero no me venden, no me venden y no entendía. Vendieron a Arana, Pepe Mora, Dealbert, Mario Rosas… empiezan a desarmar el equipo, venden a compañeros a Primera o Segunda, y a mí no me dejan salir".

Pese a esa frustración, el delantero decidió centrarse en mejorar para alcanzar su objetivo. "Me quedé mal, con el mismo contrato y sin ir a Primera, pero dije que tenía que ponerme las pilas. Empecé natación por las tardes, a entrenar mejor. Yo quería jugar en Primera y necesitaba mejorar”.

La temporada siguiente fue muy complicada para el Castellón, que terminó descendiendo a Segunda División B, aunque Ulloa volvió a firmar cifras goleadoras destacadas. "Se fueron jugadores que tenían un nivel y vinieron otros con otro nivel. Arrancamos mal y terminamos peor porque el Castellón terminó descendiendo a 2B. Con todo eso terminé haciendo 13 o 14 goles. Empezamos a caer, caer y caer".

El argentino explicó que el club justificó su continuidad para evitar desmantelar la plantilla. "La explicación era que no querían desmantelar al primer equipo, aunque ya se habían ido Dealbert al Valencia, Pepe Mora al Valladolid, Mario Rosas al Murcia o Arana al Racing".

Aun así, Ulloa tenía claro cuál era el camino para dar el salto. “Me podría haber quedado enojado, pero la única forma de salir era meter goles”. Finalmente, tras el descenso del Castellón, el delantero logró cumplir su objetivo y fichó por el Almería, con el que debutó en Primera División. Un jugador que dejó su huella en Castellón.