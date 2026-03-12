La nueva grada portátil de Gaetà Huguet, lista para estrenarse en el Castellón B-Sant Andreu
Las butacas ya están instaladas y será ocupada por la numerosa afición del cuadro catalán, este sábado
La nueva grada portátil que se ha instalado en el campo B de las instalaciones de Gaetà Huguet, feudo donde juegan sus partidos los equipos del CD Castellón (filial, juveniles A y B, y tanto cadetes como infantiles A y B, junto a los equipos femeninos) ya está terminada y se han instalados las butacas para que este sábado pueda ser estrenada.
Será en el partido CD Castellón B-UE Sant Andreu, a partir de las 12.00 horas, en un partido muy importante para los intereses del filial albinegro, ante un líder que vendrá acompañado de muchos aficionados. De hecho, serán ellos los que ocuparán dicho espacio.
El equipo de Óscar López está cuajando una grandísima temporada en su primer año en Segunda Federación y ocupa una meritoria décima posición.
