La nueva grada portátil de Gaetà Huguet, lista para estrenarse en el Castellón B-Sant Andreu

La nueva grada portátil que se ha instalado en el campo B de las instalaciones de Gaetà Huguet, feudo donde juegan sus partidos los equipos del CD Castellón (filial, juveniles A y B, y tanto cadetes como infantiles A y B, junto a los equipos femeninos) ya está terminada y se han instalados las butacas para que este sábado pueda ser estrenada.

La grada de Gaeta Huguet. / JUAN FRANCISCO ROCA

Será en el partido CD Castellón B-UE Sant Andreu, a partir de las 12.00 horas, en un partido muy importante para los intereses del filial albinegro, ante un líder que vendrá acompañado de muchos aficionados. De hecho, serán ellos los que ocuparán dicho espacio.

El equipo de Óscar López está cuajando una grandísima temporada en su primer año en Segunda Federación y ocupa una meritoria décima posición.