El Castellón B, en modo alerta ante la llegada del Sant Andreu a Gaetà Huguet

No dejó un buen sabor de boca el 1-1 logrado en el campo del Andratx, en el minuto 94, en un Castellón B que este sábado 14 de marzo del 2026, al mediodía, deberá lidiar, en las instalaciones de Gaetà Huguet, contra el líder del grupo 3 de Segunda Federación, una UE Sant Andreu que llega a la capital de la Plana con cinco triunfos consecutivos en su casillero.

Se espera una buena afluencia de aficionados, albinegros y del equipo barcelonés también. El partido lo dirigirá el madrileño Raúl de la Mata Martínez.

Comparece el equipo más en forma que, además, ha alcanzado la cima de la clasificación tras los últimos tropiezos de Poblense y Atlético Baleares.

Las posibles ausencias de unos y otros

Óscar López no podrá contar con el lesionado Enric Gisbert, a la espera de si Ismael Fadel y Miguelón Ferrer van con el primer equipo a Gijón. Vuelve Álex Alcira, tras cumplir la sanción.

El Sant Andreu viene con toda la artillería pesada a Gaetà Huguet, que estrenará para esta señalada cita su nueva grada.

Galería | Búscate en Gaetà Huguet, el fortín del Castellón B / Juanfran Roca / Juanfran Roca

El recuerdo del 2018

En la memoria, el Sant Andreu-Castellón del 2018, eliminatoria por el ascenso a Segunda B que acabaron decantando los orelluts por el valor doble de los goles marcados en campo rival (cuando valía esta norma).

Según el Periódico Mediterráneo, unos 1.500 aficionados del Castellón se desplazaron a esta barriada de Barcelona. La inmensa mayoría de ellos viajaron con la intención de disfrutar de un partido de fútbol y así lo hicieron de principio a fin, con la alegría final que supuso la clasificación para la final de los play-off.

Sin embargo, una veintena de violentos, ataviados con la camiseta del equipo albinegro, no tenían el mismo propósito, pues entraron en un bar próximo al estadio Narcís Sala, causando varios destrozos en el establecimiento. No contentos con ello agredieron al propietario del local, que fue hospitalizado al recibir varios golpes. Los violentos, que al parecer entraron encapuchados y con bates, rompieron al menos un cristal del local. Unos hechos lamentables que acabaron con intervención policial.

Después, una vez el colegiado señaló el pitido final, eso sí, se registró una invasión de campo por parte de unos 200 aficionados radicales del Sant Andreu, que recorrieron buena parte del terreno de juego para ir a provocar a una zona en la que estaban varios seguidores del Castellón. Hubo además lanzamiento de objetos hasta que la policía tuvo que realizar diversas cargas para que no hubiera que lamentar males mayores.

Mientras tanto, jugadores del Castellón y del Sant Andreu estaban todavía en el césped, con el evidente riesgo que podía suponer para su integridad física.

No acabaron aquí los incidentes, pues una piedra rompió una luna del autobús del Castellón. Al tener doble cristal, y no haber perforado ambos vidrios, la expedición volvió a la capital de la Plana con normalidad. En el momento del lanzamiento, los jugadores no estaban en el autocar.

Partido de la primera vuelta

El Castellón B sucumbió en la primera vuelta por 3-0 contra el Sant Andreu, en el Narcís Sala, para despedir el 2025.

Desde entonces, en 10 jornadas, solamente una derrota, lo que habla del crecimiento del equipo entrenado por Óscar López.

¿Qué equipo saldría?

El posible once del Castellón B sería: Sergi Torner; Michal Willmann, Charbel González, David Sellés, Álex Alzira; Jorge Domingo, Toni Gabarri, Marcos Montero; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo.