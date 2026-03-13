Del Castellón a la Kings League: nuevo 'trasvase' a la popular liga de fútbol 7

La llegada de Tomeu Nadal Mesquida a Porcinos FC ha situado de nuevo al fútbol profesional en el escaparate de la Kings League. El exportero (Manacor, Baleares, 8 de febrero de 1989), con una larga trayectoria en el fútbol español, forma parte en la actualidad de la estructura deportiva del CD Castellón, lo que añade interés a un movimiento que conecta actualidad, fútbol-espectáculo y actualidad en clave albinegra.

Además, no es la primera vez que un nombre ligado al club orellut aparece en esta competición, ya que Pablo Hernández también tuvo presencia en la Kings League.

Cartel con la imagen del Porcinos, como reciente campeón de la Kings Cup Europe, en noviembre del 2025. / PORCINOS FC

¿Quién es Tomeu Nadal?

Tomeu Nadal es un exportero balear con experiencia en el fútbol profesional español y una trayectoria reconocible, sobre todo en Segunda División. A lo largo de su carrera defendió la portería de varios clubs y se consolidó como un futbolista de perfil competitivo, sobrio y fiable. Su nombre, por tanto, no llega a la Kings League desde el anonimato, sino desde el aval de una carrera extensa y reconocida dentro del fútbol nacional.

Su incorporación a Porcinos FC, el equipo presidido por Ibai Llanos, supone uno de esos movimientos que ayudan a entender el tirón de la competición creada alrededor del universo digital y futbolístico impulsado por Gerard Piqué: mezcla de entretenimiento, impacto mediático y presencia de exprofesionales con recorrido.

¿Qué papel tiene Tomeu Nadal en el Castellón?

Uno de los aspectos más relevantes de la noticia es que Tomeu Nadal no estaba únicamente retirado del fútbol profesional, sino que ya había comenzado su etapa fuera del césped. El CD Castellón anunció en julio de 2025 su incorporación a la estructura deportiva del club como recruitment assistant, ejerciendo además funciones de secretario técnico del filial.

Ese dato da profundidad al fichaje por Porcinos. Nadal no aparece solo como un exjugador conocido, sino como un perfil que ya trabaja en tareas de captación, análisis y planificación dentro del organigrama deportivo del Castellón. Su presencia en la Kings League, por tanto, añade un componente llamativo: el de un exfutbolista que ha dado el salto a los despachos pero que todavía conserva foco mediático y vínculo competitivo.

Joan Capdevila celebrando su gol con los compañeros del Saiyans FC ante el Porcinos FC en la jornada 1. / Kings League

Tomeu Nadal y Porcinos FC en la Kings League

La noticia del fichaje de Tomeu Nadal por Porcinos FC ha despertado interés porque une dos mundos que cada vez se tocan más: el del fútbol profesional tradicional y el del nuevo espectáculo digital. Según la información publicada, el guardameta balear llega para reforzar la portería del equipo de Ibai Llanos, uno de los clubs con mayor seguimiento dentro de la Kings League.

El nombre de Porcinos tiene un gran peso dentro del ecosistema de la competición, por lo que cualquier incorporación de un perfil reconocible genera repercusión inmediata. En este caso, además, se suma el factor local: la vinculación reciente de Tomeu Nadal con el CD Castellón convierte la noticia en un tema con recorrido tanto para el lector de actualidad deportiva general como para el aficionado albinegro.

El precedente de Pablo Hernández en la Kings League

La relación entre el entorno del Castellón y la Kings League no es nueva. Pablo Hernández, uno de los nombres más emblemáticos del club en los últimos años (coporpietario, jugador y ahora exitoso entrenador del primer equipo) también formó parte de esta competición tras su retirada del fútbol profesional. Su aparición confirmó ya entonces que el torneo tenía capacidad para atraer a exjugadores muy reconocibles para el aficionado clásico.

Por eso, el paso de Tomeu Nadal por Porcinos FC encaja dentro de una tendencia que ya había dejado un precedente claro. La Kings League no solo busca impacto viral, sino también reforzar su producto con futbolistas que aportan experiencia, bagaje y un relato previo conocido por el gran público.

En clave CD Castellón, la historia vuelve a tender ese puente entre el club y una competición que sigue generando conversación.