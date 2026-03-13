Pablo Hernández pide calma en el Castellón antes de visitar al Sporting: “Veo al equipo mentalmente fuerte”

Pablo Hernández lanzó un mensaje de calma en el CD Castellón antes de la visita al Sporting de Gijón, este domingo 15 de marzo a las 21.00 horas en El Molinón. El técnico albinegro reconoció que el equipo atraviesa un momento delicado tras los últimos tropiezos, pero dejó claro que no ve a su plantilla caída anímicamente. “Veo al equipo mentalmente fuerte, mentalmente bien, con ganas de revertirlo”, aseguró.

El entrenador del Castellón restó dramatismo a la mala racha y recordó que era una posibilidad que ya contemplaban. “En esta liga tan competitiva hay que darle normalidad”, señaló. Además, quiso poner en valor la trayectoria del equipo pese al bajón reciente: “Veníamos de una dinámica muy positiva y eso también nos ha permitido que después de sumar uno de nueve, seguimos en la pelea, seguimos estando ahí”.

Muchos goles recibidos

Uno de los aspectos que más preocupan en el Castellón es la fragilidad defensiva mostrada en los últimos encuentros. Pablo Hernández admitió que el equipo ha pagado caro varios fallos atrás. “Hemos acumulado varios errores, errores que aparte son errores graves, errores que nos cuestan goles, que nos ponen los partidos cuesta arriba”, explicó.

Aun así, el técnico prefirió quedarse con la capacidad competitiva de sus jugadores y con la producción ofensiva del equipo. “Me quedo con las cosas positivas, que son muchas: el equipo sigue intentándolo, sigue creando, sigue teniendo ocasiones, sigue haciendo goles”, afirmó. En esa misma línea, recordó que “hay que intentar minimizar esos errores otra vez, como estábamos haciendo durante mucho tiempo”.

Dar la cara, siempre

Pablo Hernández insistió en que, pese a los resultados, el Castellón no ha dejado de competir. “La sensación para mí es que el equipo sigue creyendo, sigue intentándolo y no se va de los partidos”, resumió. Para el entrenador, esa reacción vista incluso en escenarios adversos refuerza la idea de que el grupo mantiene intacta la confianza.

Sobre el próximo compromiso liguero, el técnico espera un rival intenso y un ambiente exigente en El Molinón. “Espero un Sporting agresivo, un Sporting que va a ir a por nosotros”, advirtió. También recordó la dificultad del escenario: “Juegan en casa, en un estadio que aprieta mucho, una afición del Sporting que aprieta”.

Panorámica del Estadio Enrique Castro Quni-El Molinón, escenario del Sporting de Gijón-Castellón. / REAL SPORTING DE GIJÓN

Pese a ello, el mensaje del entrenador fue claro: no cambiar el plan por dos malos resultados. “Han sido dos tropiezos que nos han dolido, pero que no nos tienen que desviar de nuestro camino”, afirmó. Y remarcó cuál debe ser la hoja de ruta del equipo: “Ese es el camino para volver a ganar y volver a sacar resultados”.

Mirando a Gijón

En cuanto al rendimiento lejos de Castalia, Pablo Hernández volvió a defender la competitividad del equipo como visitante. “Nos da igual jugar fuera o en casa. Cada partido salimos a ganarlo, a por los tres puntos”, aseguró, convencido de que el Castellón debe mantener la misma personalidad en Gijón.

¿Cómo está Sienra?

En el capítulo de nombres propios, el técnico se refirió a Sienra, que arrastra molestias, aunque dejó abierta su presencia este fin de semana. “Esta semana ya la ha completado prácticamente entera con el equipo, veremos mañana si tiene buenas sensaciones y si las tiene estará disponible para el domingo”, explicó.

También celebró las recuperaciones de futbolistas importantes en defensa. “Vuelven Lucas Alcázar y Mellot, gran noticia también para el equipo, dos jugadores que estaban siendo importantes y que vuelven al equipo”, destacó, aunque lamentó la baja de Salva Ruiz por sanción.

Ánimos para Álvaro García

Pablo Hernández también tuvo palabras de respaldo para Álvaro García, al que ve cerca de dar un paso adelante. “Lo veo muy bien, lo veo creciendo cada día en los entrenamientos”, afirmó. Sobre su falta de gol, lanzó un mensaje de tranquilidad: “Estoy seguro de que llegará pronto y que con ello ayudará al equipo”.

La situación de Douglas

Por último, habló sobre Douglas Aurélio y dejó una puerta abierta al optimismo de cara al tramo final del curso. “Está trabajando duro día a día” y “si la recuperación va bien sí que vamos a tenerlo para la recta final de la temporada”, señaló.

El mensaje final del técnico del Castellón fue de serenidad, autocrítica y confianza. “Hay que estar tranquilos, no perder el norte por esas dos derrotas”, concluyó.