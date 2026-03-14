Inesperada derrota del Almería: el CD Castellón puede volver al ascenso directo

El segundo sábado de Magdalena ha traído una alegría inesperada a la afición albinegra. La sorprendente derrota del Almería en el feudo del Real Zaragoza (2-0) da opción a que el CD Castellón regrese este domingo a la zona de ascenso directo a Primera División.

Los orelluts comenzaron la jornada terceros, a tres puntos del Almería, y con una diferencia general de goles de +15. El Almería, tras el 2-0 de Zaragoza, se queda con +14, así que en caso de victoria albinegra en Gijón frente al Sporting (domingo, 21.00 horas), el Castellón le igualaría a puntos, y le superaría momentáneamente por la diferencia de goles. En la ecuación también entra el Deportivo, que iguala con el Castellón a puntos y juega esta noche en Ceuta.

El Racing no falla

Quien sigue lanzado hacia el ascenso por la vía rápida es el Racing de Santander. Este sábado volvió a ganar con un doblete de Andrés Martín (1-2, a la Cultural). El equipo local llevaba la iniciativa con acercamientos peligrosos, pero en una mala cobertura Íñigo Vicente encontró a Andrés Martín para ajusticiar con un remate cruzado ante Badía y poner el definitivo 1-2 en el tramo final.

El Castellón, otra vez a domicilio

El Castellón buscará contra el Sporting romper la racha de dos derrotas sufridas ante el Racing de Santander y la Real Sociedad B. El cuadro albinegro recupera a tres jugadores importantes en el esquema de Pablo Hernández, como son los laterales Jérémy Mellot y Lucas Alcázar, además de al central Agustín Sienra. Los tres apuntan a la titularidad.

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El técnico orellut no podrá sentarse en el banquillo al tener que cumplir el segundo de los dos partidos con los que fue sancionado al ser expulsado. Tampoco Salva Ruiz está a disposición por cumplir ciclo de tarjetas amarillas ni Douglas Aurélio, que está lesionado.