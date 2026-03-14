El Castellón B claudica ante el líder Sant Andreu en el minuto 92 (1-2)

Por ser valiente y ambicioso acabó perdiendo el CD Castellón B frente al líder UD Sant Andreu, que al final acabó más entero y se aprovechó de que el filial se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Toni Gabarri (min. 88), para asestar el golpe que ajustició a un buen filial albinegro con el gol de Alexis García en el minuto 90+2, en el descuento, para castigar con demasiada dureza a un filial que jugó y dominó a rachas. El conjunto catalán demostró oficio, veteranía y disponer de una plantilla compensada para subir a Primera Federación.

Faltó el canto de un duro para que el filial albinegro se marchara al descanso con el partido encarrilado, posiblemente no hubiese sido justo del todo porque su rival acabó llevando el peso del encuentro. Empató cuando apenas quedaban 25 segundos para alcanzar el minuto 45. Fue a la salida de un saque de esquina. Antes, la escuadra castellonense salió con la misma hambre de triunfos que siempre. El 1-2 llegó en el minuto 90+2, cuando el equipo castellonense jugaba con diez, pero a pesar de ello los ‘orelluts’ siguieron atacando en busca del 2-1, que nunca llegó.

Los castellonenses se adelantaron con el gol de Jacobo de Oro en el minuto 15. / Juan Francisco Roca

Fue un encuentro bien disputado. En el inicio el Castellón B frecuentó bastante el área del Sant Andreu, al que le costaba mucho controlar el juego a pesar de ejercer una presión alta al equipo de la capital de la Plana. En el minuto 10 llegó el primer aviso visitante, pero el tiro de Sergio Serrano se marchó Alto. La primera llegada de los albinegros fue letal. En el minuto 15 con un trallazo raso de Jacobo de Oro. El balón besó las mallas previo golpeo en el palo.

El 1-0 y unos minutos buenos del filial. Después llegó la reacción catalana. En el minuto 33 Macos Mendes envió alto, en el 35 Barry se topó con la inspiración de Sergi Torner y en el minuto 44, a la salida de un córner, el central Carlos Blanco remató al fondo de las mallas. 1-1 y descanso.

Carlos Blanco firmó el 1-1 tras un saque de esquina en el minuto 44. / Juan Francisco Roca

Segunda parte

Con lo visto en la primera parte era para estar preparados para todo, para ganar, empatar o perder. Salió cruz, como también pudo haber salido cara. El Sant Andreu fue mejor y se estrelló contra un Sergi Torner que lo paró todo, salvo el 1-2 en el descuento porque ya no pudo hacer más. Un cabezazo de David Sellés (min. 58) y un remate Óscar Albiol (min. 61) que no acabó en gol de milagro, fueron los grandes intentos del CD Castellón B.

El partido fue muy disputado e igualado, aunque al final la victoria sonrió a los visitantes. / Juan Francisco Roca

Con el Sant Andreu volcado, Toni Gabarri vio la segunda amarilla en el minuto 88, y pese a todo los castellonenses se fueron a por la victoria. En una contra (min.90+2) Alexis García, de tiro muy cruzado, envió al fondo de la red. Ahí acabó el partido.

Ficha técnica:

-1- Castellón B: Tornero; Fadel, Sellés, Alcir; Jorge Domingo (Dennis, min. 86), Montero (Josep, min. 86), Gabarri, Jacobo (Albiol, min. 58), Font (Angulo, min. 58); Segura y Rubén Catalá (Miguelón, min. 67).

-2- Sant Andreu: Iñaki Álvarez; Jordi Méndez, Javi Gómez, Andreu, Carlos Blanco, Bonachera; Serrano, Tito (Torices, min. 73), Pau Darbra (Señé, min. 73); Marcos Mendes (Walid, min. 67) y Barry (Álex García, min. 67).

Gol: 1-0. Min. 15: Jacobo de Oro. 1-1. Min. 44: Carlos Blanco. 1-2, min. 90+2: Alexis García.

Árbitro: Raúl de la Mata Martínez (Madrid). Amonestó a los locales Sellés y Montero; y a los visitantes Jordi, Darbra, Walid y Carlos Blanco. Doble amarilla al local Gabarri (min. 88).

Campo: Instalaciones Gaetà Huguet.

Entrada: 500 espectadores.