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Directo Real Sporting-Castellón: el cuadro 'orellut' quiere reencontrarse con la victoria

El cuadro castellonense visita El Molinón con el objetivo de sumar tres puntos que le devuelvan a los puestos de ascenso directo

El Real Sporting- Castellón, en directo

El Real Sporting- Castellón, en directo / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón visitará al Real Sporting este domingo con el objetivo de volver a sumar una victoria después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Racing de Santander y Real Sociedad B. Los albinegros, además, tienen la oportunidad de regresar a los puestos de ascenso directo si consiguieran la victoria después de que el Almería cayera derrotado de su visita ante el Real Zaragoza.

Para el encuentro, Pablo Hernández recupera a los sancionados Lucas Alcázar y Jéremy Mellot, mientras que Salva Ruiz, que recibió la quinta amarilla la pasada jornada, será baja.

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