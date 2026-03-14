Directo Real Sporting-Castellón: el cuadro 'orellut' quiere reencontrarse con la victoria

El CD Castellón visitará al Real Sporting este domingo con el objetivo de volver a sumar una victoria después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Racing de Santander y Real Sociedad B. Los albinegros, además, tienen la oportunidad de regresar a los puestos de ascenso directo si consiguieran la victoria después de que el Almería cayera derrotado de su visita ante el Real Zaragoza.

Para el encuentro, Pablo Hernández recupera a los sancionados Lucas Alcázar y Jéremy Mellot, mientras que Salva Ruiz, que recibió la quinta amarilla la pasada jornada, será baja.

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Las palabras de Pablo Hernández en la rueda prensa previa del Real Sporting-Castellón. El técnico albinegro asegura ver a su equipo capacitado mentalmente para lograr una importante ante el conjunto asturiano. Puedes leer las declaraciones al completo a continuación. Pablo Hernández, en la sala de prensa de Zubieta / LaLiga