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Directo Real Sporting-Castellón: el cuadro 'orellut' quiere reencontrarse con la victoria
El cuadro castellonense visita El Molinón con el objetivo de sumar tres puntos que le devuelvan a los puestos de ascenso directo
El CD Castellón visitará al Real Sporting este domingo con el objetivo de volver a sumar una victoria después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Racing de Santander y Real Sociedad B. Los albinegros, además, tienen la oportunidad de regresar a los puestos de ascenso directo si consiguieran la victoria después de que el Almería cayera derrotado de su visita ante el Real Zaragoza.
Para el encuentro, Pablo Hernández recupera a los sancionados Lucas Alcázar y Jéremy Mellot, mientras que Salva Ruiz, que recibió la quinta amarilla la pasada jornada, será baja.
Puedes seguir las novedades del encuentro en Mediterráneo.
Las palabras de Pablo Hernández en la rueda prensa previa del Real Sporting-Castellón. El técnico albinegro asegura ver a su equipo capacitado mentalmente para lograr una importante ante el conjunto asturiano. Puedes leer las declaraciones al completo a continuación.
BUENAS. Bienvenidos al directo del Real Sporting-Castellón. Los albinegros quieren volver a sumar tres puntos después de dos derrotas consecutivas.
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