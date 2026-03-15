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Altas, bajas y alineaciones probables en el Sporting-Castellón

El equipo de Pablo Hernández afronta el reto del desplazamiento a Gijón con novedades (21.00 horas)

Cala da un pase durante el Castellón-Sporting de la primera vuelta.

Cala da un pase durante el Castellón-Sporting de la primera vuelta. / ERIK PRADAS

David Oliver

EFE

Castellón

El CD Castellón afronta esta noche un partido importante a domicilio. Los albinegros visitan al Sporting de Gijón con el objetivo de cosechar una victoria que les devuelva a la zona de ascenso directo, tras el tropiezo del Almería en Zaragoza.

Altas, bajas y novedades

A falta de convocatoria oficial, el Castellón recupera a tres jugadores importantes en el esquema de Pablo Hernández, como son los laterales Jérémy Mellot y Lucas Alcázar, además de al central Agustín Sienra. Los tres apuntan a la titularidad.

El técnico orellut no podrá sentarse en el banquillo al tener que cumplir el segundo de los dos partidos con los que fue sancionado al ser expulsado. Tampoco Salva Ruiz está a disposición por cumplir ciclo de tarjetas amarillas ni Douglas Aurélio, que está lesionado.

Los albinegros jugarán una semana más con Alberto Jiménez como líder de la defensa, Diego Barri y Beñat Gerenabarrena serán los creadores del juego en el centro del campo y en ataque, Brian Cipenga, Álex Calatrava y Ousmane Camara serán las referencias.

El rival

El Sporting no podrá contar por primera vez en toda la temporada con su guardameta titular, Rubén Yáñez, ni con el '10' del equipo, César Gelabert.

El meta se lesionó en un mal gesto al comienzo del partido de la pasada jornada ante el Andorra, mientras que el creativo mediapunta vio la quinta amonestación de la temporada, por lo que cumplirá sanción este domingo.

Christian Joel será el relevo de Yáñez en portería y está más abierto el abanico de opciones para suplir al palentino, con la posibilidad de adelantar a Álex Corredera y sumar un mediocampista más al doble pivote en la competencia entre Justin Smith y Jesús Bernal.

Alineaciones probables

Sporting de Gijón: Christian Joel; Rosas, Pablo Vázquez, Curbelo, Oliván; Manu Rodríguez, Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gaspar Campos y Otero.

Noticias relacionadas y más

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez; Sienra, Barri, Gerenabarrena; Raúl Sánchez, Calatrava, Cipenga y Camara.

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