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Escándalo en El Molinón: ¿Crees que le han "robado" un gol legal al CD Castellón?

Un cabezazo impecable del delantero albinegro tras un centro de Pablo Santiago fue invalidado por un fuera de juego inexistente de Alberto

El incomprensible gol anulado a Camara que indigna a todo el albinegrismo

El incomprensible gol anulado a Camara que indigna a todo el albinegrismo

Víctor Meseguer

El CD Castellón vuelve a lamentar una incomprensible decisión arbitral, esta vez en El Molinón. En un partido de clave frente al Sporting de Gijón, el equipo de Pablo ha visto cómo el cuerpo arbitral le arrebataba un gol que parecía legal a todas luces y que habría cambiado el guion del encuentro.

La jugada de la polémica: ¿Dónde está el fuera de juego?

La acción nació de las botas de Pablo Santiago, puso un centro medido en una falta lateral, una rosca perfecta que encontró la cabeza de Ousmane Camara. El delantero, que le había ganado la partida a su marca con una potencia física imponente, conectó un remate limpio que terminó en el fondo de las mallas asturianas.

Sin embargo, la alegría albinegra duró apenas unos segundos. El colegiado, a instancias del VAR, decidió anular el tanto. ¿El motivo? Un presunto fuera de juego de Alberto.

La polémica radica en que el balón ni siquiera llegó a rozar a Alberto. El central albinegro se encontraba en una posición adelantada, pero en ningún momento interfirió en la trayectoria del esférico ni obstaculizó la visión del portero local. Camara, que venía desde atrás con la posición ganada, realizó un remate libre de cualquier infracción.

Indignación en redes y la reacción de Bob Voulgaris

La parroquia albinegra no tardó en estallar en redes sociales, compartiendo capturas de pantalla donde se aprecia la limpieza del remate de Camara. La sensación de "robo" se ha extendido rápidamente entre una afición que siente que el estamento arbitral no está midiendo con el mismo rasero al conjunto de la Plana.

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Incluso el máximo mandatario del club, Bob Voulgaris, no ha podido ocultar su confusión total ante la interpretación del reglamento en esta jugada.

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