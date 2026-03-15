La previa | El CD Castellón quiere recuperar su mejor versión en El Molinón

Esta noche y en Gijón, el CD Castellón busca tres puntos por varios motivos. Primero, porque quiere ganar siempre. Segundo, porque desea seguir soñando con el ascenso. Y tercero, y quizá lo más importante, porque sabe de la importancia de las dinámicas en la categoría de plata. El equipo de Pablo Hernández se benefició de ese intangible viento a favor durante semanas, coronando la remontada en la clasificación hasta la cima del liderato, pero desde entonces enlaza tres jornadas sin victoria. El objetivo, más allá de lo que dicte momentáneamente la clasificación, es volver a la rutina ganadora antes de que sea tarde.

Para ganar al Sporting, el Castellón recupera a dos piezas importantes. Lucas Alcázar y Jeremy Mellot volverán a los costados de la zaga tras cumplir sanción en la derrota ante el Sanse. También podría volver, dependiendo de sus últimas sensaciones, el central Agustín Sienra, ausente en las últimas citas por molestias musculares. El triple regreso defensivo debe ser un factor para encastillar de nuevo la portería de Matthys.

Los errores propios y los castigos de los rivales a esos errores han sido determinantes en los últimos tropiezos del conjunto de Pablo Hernández. El entrenador castellonense había logrado durante meses lo que antaño parecía imposible: mejorar el rendimiento defensivo sin renunciar al caudal atacante. Ese doble desafío vuelve a estar ahora presente.

Alineaciones probables: Sporting de Gijón: Christian Joel; Rosas, Pablo Vázquez, Curbelo, Oliván; Manu Rodríguez, Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gaspar Campos y Otero. Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez; Sienra, Barri, Gerenabarrena; Raúl Sánchez, Calatrava, Cipenga y Camara. Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité Vasco). Horario: 21:00.

El Castellón viaja a Gijón con las bajas confirmadas de Salva Ruiz (sanción) y Douglas Aurélio (lesión). Enfrente tendrá al Sporting, un histórico que persigue desde hace años el regreso a Primera, y que afronta el duelo con aroma a final para no quedar alejado de la pelea por la zona de privilegio.

El entrenador del Sporting, Borja Jiménez, no podrá contar con su guardameta titular, Rubén Yáñez, (lesión) ni con el mediapunta de referencia del equipo, César Gelabert (sanción). Así las cosas, Christian Joel será el relevo de Yáñez en portería y está más abierto el abanico de opciones para suplir a Gelabert, con la posibilidad de adelantar a Álex Corredera y sumar un centrocampista más al doble pivote en la competencia entre Justin Smith y Jesús Bernal.

Esas pueden ser las variables del Sporting, que no espera cambios en los planes habituales de Pablo Hernández. «No creo que modifique nada. Es un equipo que no renuncia a su forma de entender el juego. Muy vertical, pocos giros, ataques muy rápidos y muchísimas transiciones», comentó Borja Jiménez en la previa. «No sé lo que dirán los datos, pero es de los pocos equipos que tienen dos extremos pegados a la línea y a partir de ahí busca situaciones de uno para uno», destacó el local.

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