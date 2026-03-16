El análisis de Pablo Hernández, tras la derrota del Castellón en Gijón: "Estoy preocupado por haber encajado tantos goles"

Con la derrota ante el Sporting, el CD Castellón desperdició la ocasión de volver a la zona de ascenso directo y se queda quinto, a tres puntos del segundo y en zona de play-off, con dos puntos de margen. Al término del encuentro, el entrenador orellut, Pablo Hernández, mostró su frustración y lamentó la falta de solidez de su equipo y la suma de errores de conceptos en los últimos partidos.

Lee las declaraciones del técnico a continuación

Valoración del partido

Estamos jodidos porque la primera parte ha sido bastante buena, hemos hecho méritos para estar por delante y en un despiste nos han empatado. En la segunda parte hemos empezado mal con ese gol en el primer minuto y luego se ha vuelto todo en contra. Hay que ser autocríticos también, yo el primero, llevamos varios partidos sin ser sólidos defensivamente y cometiendo varios errores de conceptos y de vigilancias defensivas. Eso te penaliza mucho. Hay que intentar darle la vuelta a la situación e intentar volver a ser el equipo que éramos.

Encajar 11 goles en los últimos tres partidos

Obviamente los últimos partidos lo habíamos visto. Preocupado por esa situación de encajar tantos goles. Analizaremos el partido y veremos los errores que hemos cometido, pero más allá de errores individuales, es cosa de equipo. Hemos perdido esa agresividad en presión tras pérdida, esa vigilancia defensiva y hay que intentar recuperar ese buen grupo que éramos.

Mensaje a la afición

La afición estará dolida por las derrotas que llevamos, pero seguimos en la lucha y este equipo no se va a rendir. Voy a intentar darle la vuelta a la situación.

El fuera de juego que anuló el gol de Camara

No voy a opinar sobre el gol. Hay muchas acciones de estas y este año nos están tocando todas las decisiones dudosas en contra. No podemos hacer nada, simplemente seguir trabajando y esperar que algún día nos caiga a favor.