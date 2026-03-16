Castellón | Los cinco reflexiones de Voulgaris sobre los arbitrajes en medio de una nueva polémica

Las horas posteriores al doloroso 4-1 del Real Sporting de Gijón en El Molinón, donde el CD Castellón cosechó su tercera derrota consecutiva y su cuarta jornada sin ganar tras venirse abajo en el segundo tiempo, han estado marcadas por la publicación de Haralabos Voulgaris, en las redes sociales, donde muestra su incredulidad por los motivos que llevaron a Jon Ander González Esteban a anular, a los 12 minutos, el 0-1 de Ousmane Camara, después de que el VAR llamara a consulta al árbitro vasco, al entender que Alberto Jiménez, ligeramente avanzado en el origen de la controvertida acción, intervenía en la falta puesta en juego por Pablo Santiago.

Las reflexiones

«La integridad de la liga merece algo mejor». Voulgaris aprovechaba la red social X para dar su opinión sobre la polémica jugada.

«El defensor está en el lado opuesto tanto del atacante como del balón», introdujo, en alusión al del Sporting. «¿Cómo se suponía exactamente que iba a intervenir en esa jugada de manera legal sin pasar a través del atacante o cometer una falta?», cuestiona. «En casi todos los saques de banda -proseguía-, hay jugadores atacantes en posiciones de fuera de juego, o jugadores que se mueven a posiciones de fuera de juego durante la acción». «¿Qué criterios se están aplicando para determinar la obstrucción cuando el jugador en cuestión está en el lado opuesto tanto del envío como del balón?», vuelve a preguntarse. «Si esto es suficiente para anular un gol, entonces casi todos los saques de banda que involucren a un atacante en posición de fuera de juego deberían revisarse cuadro por cuadro hasta encontrar una razón para desautorizarlo», dice. «Estoy seguro de que cada club siente que ha sufrido por el arbitraje en diferentes momentos esta temporada, pero mi responsabilidad es con mi club y mi equipo», profundiza Voulgaris. «Nuestros jugadores y entrenadores han luchado increíblemente duro en lo que ya ha sido una temporada memorable», define: «Merecen algo mejor». «Nuestros aficionados merecen algo mejor. La integridad de la liga merece algo mejor», desarrolla. «Si esta competición va a decidirse de manera justa e igualitaria, el estándar de arbitraje simplemente tiene que mejorar», va más allá. «Hay demasiado en juego para intervenciones del VAR que se sientan tan subjetivas y arbitrarias», concluye su alegato.

Captura de la imagen del gol anulado a Ousmane Camara en el Sporting de Gijón-Castellón. / RFEF

Así fue el diálogo frente al monitor

La publicación del audio del VAR tampoco aclara nada.

«Jon, te recomiendo una revisión para que valores una posición de fuera de juego por interferencia». Así se dirigió David Gálvez Rascón, desde la sala, al árbitro. «Mira, te cuento: el jugador número 5, Alberto, es el jugador que está en posición de fuera de juego», le explica. «Te voy a dejar que valores si interfiere en la jugada o no, ¿vale?», observa. Tras calmar a los banquillos, Jon Ander González le pide: «Pónmela desde el principio, desde donde nace Alberto». Y añade: «Ahí veo que Alberto está en la trayectoria que podría seguir el defensor, que podría disputar el balón con Camara, así que le ha molestado y está en posición de fuera de juego», opina. «Es fuera de juego por interferencia en el adversario», zanja el vasco.

El otro mensaje de Bob

En una nueva publicación, Voulgaris también reconoce que «independientemente, no jugamos lo suficientemente bien en el partido y todavía hay mucho que podemos controlar desde nuestro lado para mejorar».

El Castellón ha pasado de una racha de imbatilidad de 594 minutos, a recibir 12 goles en las últimas cuatro jornadas (11 en las tres más recientes). Son casi la mitad de los que ha recibido desde que Pablo Hernández se hiciera cargo del banquillo tras ser destituido Johan Plat en la jornada quinta.

Una espiral a la que han contribuido las expulsiones, penaltis en contra y una serie de errores, colectivos e individuales, que han causa el desplome clasificatorio de los albinegros.

¿Qué piensan nuestros lectores?

La encuesta de ‘Mediterráneo’. Más de la mitad de nuestros lectores opinan que el Castellón disputará los play-off de ascenso a LaLiga EASports, a pesar de que los albinegros han pasado, en apenas un mes, del liderato, a ver amenazada incluso su posición entre los seis primeros, a 12 jornadas de la conclusión de la fase regular.

Así, un 54% piensa que el conjunto de Pablo Hernández terminará entre el tercero y el sexto.

Los más optimistas son todavía un 4%, los que todavía sueñan con acabar campeones pese a que el Racing de Santander ya está a 10 puntos; mientras que el 27% es de la opinión de que se subirá directo, desde la segunda plaza (a tres).

En cuanto a los pesimistas, el 14% cree que el Castellón ni siquiera disputará la promoción.

Encima, horarios pésimos en casa

Los horarios le hacen la Pascua. El Castellón regresa a los horarios poco agraciados. Desaparecen los encuentros de los domingos (cuando hablamos de jugar en el SkyFi Castalia). Resulta sorprendente, y hasta poco equitativo, que sus tres próximos compromisos vayan a ser entre semana.

Sí porque recibirá a la Cultural Leonesa el próximo lunes (20.30 horas) para, después de visitar el Carlos Belmonte (día 28, sábado, a las 21.00 horas), afrontar sendos compromisos seguidos en el coliseo albinegro, primero el Jueves Santo (2 de abril, 20.00 horas) frente al Almería, cuatro días antes del Castellón-Granada (Lunes de Pascua, a las siete de la tarde).

Así, en 34 jornadas (las que tienen los horarios ya oficiales), los albinegros habrán jugado ya ocho encuentros en viernes y/o lunes (solo hay cinco equipos más perjudicados en este sentido).